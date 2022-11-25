«Я никогда не стану бабушкой»: Виктория Боня в шоке от заявления маленькой дочки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31

Дочь Виктории Бони отказалась рожать детей

Фото, видео: Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Почему наследница знаменитой телеведущей настроилась против детей в свои десять лет?

Дочь телеведущей Виктории Бони заявила, что не хочет заводить детей. Десятилетняя Анджелина шокировала свою звездную маму новость о том, что всю жизнь планирует оставаться одна из-за своих убеждений. Об этом светская львица рассказала в своей социальной сети.

Разговор между мамой и дочкой произошел по дороге в школу. Виктория Боня решила раскрыть ребенку тайны взрослой, якобы когда-то девочке придется вернуться в школу, но уже со своими детьми. На что наследница парировала: роды не входят в ее планы.

«Ты что, чайлдфри? Почему? Единственное, что в этом хорошего, это то, что я никогда не стану бабушкой», — отшутилась телеведущая.

Анджелина сообщила, что в будущем собирается много работать, а если ей будет одиноко — заведет собаку. На это мама порекомендовала дочке найти партнера, который тоже будет против детей.

Виктория Боня родила Анджелину в марте 2012 года от миллионера Алекса Смерфита. Девочка появилась на свет в Монако и имеет паспорт Евросоюза. После расставания с мужчиной в 2017 году, светская львица не поспешила возвращаться на родину. Сейчас она с Анджелиной проживает за границей и жалуется, что отец ребенка не помогает своей бывшей семье.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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