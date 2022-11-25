! Пора судиться: адвокат Жорин объяснил, что делать, если вас оскорбляют на работе

Кто на данный момент в России защищен от оскорблений? Какое наказание грозит нарушителям норм?

У каждого из нас бывали неприятные инциденты на работе. Особенно тяжело приходится тем, кого оскорбляет начальник или коллега, ведь в России нет достаточно эффективного способа борьбы с этим. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин рассказал о том, что делать, если вас оскорбляют на работе и как правильно распознать это.

Все непросто

На данный момент в российском Кодексе об административных правонарушениях существует «рабочая» статья 5.61. Но как же ее применяют в случае с «бытовыми» инцидентами?

«Лет десять назад оскорбление и клевета были уголовными статьями. Это были статьи частного обвинения, возбуждались судом по заявлению потерпевшего. Но потом, по каким-то причинам, и клевету, и оскорбление, декриминализировали, перевели в разряд административных правонарушений. Спустя какое-то время, клевету снова вернули в уголовный кодекс, а оскорбления — нет», — подчеркнул Сергей Жорин.

Звездный адвокат уточнил, что на данный момент в России от оскорблений защищены только представители власти — это отдельная 319 статья УК РФ.

«В России работник от оскорбления не защищен. Это административная статья, которая предусматривает штраф, причем пойдет в доход государства — то есть оскорбили тебя, а доход пойдет государству», — добавил Жорин.

Получается, что эффективной защиты от оскорблений нет. Что, безусловно, совсем не радует, если возникают инциденты, заканчивающиеся скандалами.

«Раньше, когда это была уголовная статья, то защищаться можно было вполне эффективно. Я принимал участие в ряде таких уголовных дел на стороне потерпевших. Подавался определенный комплект документов в суд, возбуждалось дело частного обвинения, оскорбивший являлся в суд, должен был оправдываться. Даже если суд выносил оправдательный приговор, оскорбивший еще сто раз подумает, оскорблять ли потерпевшего в дальнейшем», — вспоминал Жорин.

Как же быть?

В любом конфликте есть две «правды», напомнил звездный адвокат. И это нужно учитывать. Так, например, работники не всегда могут верно истолковать «нападки» своего коллеги или начальника. По опыту Сергея Жорина, главный предмет спора в таких ситуациях — приличная или неприличная форма содержалась в якобы обидном высказывании. В таком случае, утверждает юрист, назначается лингвистическое исследование или экспертиза.

«Сравнение с собакой может быть унижением чести и достоинства, а сравнение с тигром — нет. Сравнения с дятлом оскорбляют, а с орлом — нет», — заключил Жорин.

Также российский адвокат пояснил, можно ли что-то сделать, если начальник угрожает тебя уволить. Оказалось, что если вас заставляют, например, вступить в интимную связь под предлогом увольнения — это может быть уголовным делом. Если же вас просто заставляют делать работу, которая не входит в ваш функционал и угрожают при этом уволить, то все, что вы можете сделать при этом, написать жалобу в трудовую инспекцию.

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