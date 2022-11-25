Каре и дубленка на голое тело: Собчак поделилась фото в откровенном наряде

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 22

Телеведущая Собчак сфотографировалась в дубленке на голое тело

Каре и дубленка на голое тело: Собчак поделилась фото в откровенном наряде

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

После серии скандалов с ее сотрудниками, обвиненными в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, побега из страны и возвращения журналистка сменила имидж.

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фото в дерзком и откровенном образе. Она предстала перед подписчиками в корсете, обнажающем грудь, поверх набросила дубленку-авиатор, дополнила ансамбль джинсами в винтажном стиле. Такой Ксения Анатольевна решила встречать суровую российскую зиму, раз уж она снова в Москве.

«Ну что, готовы к холодам? Я да», — подписала кадр звезда.

Селебрити спешно покинула РФ в конце октября, когда прогремел скандал с уголовным делом о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Пешком переходила границу между Литвой и Белоруссией. Подозреваемыми (и арестованными) стали коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист светской хроники Тамерлан Бигаев. Всем грозит до 15 лет тюрьмы.

Телеведущая в ходе расследования сменила статус подозреваемой на свидетеля. Вернувшись на родину, она публично извинилась перед Чемезовым за поведение своего сотрудника и продолжила работу. Помимо того, стала публиковать рекламные посты и сама преобразилась. Звезда отрезала длинные волосы, теперь носит каре. Стереотипная шутка о «послеразводной» прическе звучит регулярно, как и просьба подробно осветить уголовное дело вместо очередного сюжета о политической ситуации в стране.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Ксения Собчак тайно посетила офис «Ростеха».

-6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

23:59
Каре и дубленка на голое тело: Собчак поделилась фото в откровенном наряде
23:42
Военкор «Известий» показал, как российские военные наступают на Авдеевку
23:25
Суд признал виновными фигурантов по делу о покушении на Авраама Руссо
23:08
В Эстонии депортировали россиянина после его поездки в Россию на похороны друга
22:59
В России все данные о воинском учете переведут в электронный формат
22:50
Юлия Пересильд подтвердила романтические отношения с актером Михаилом Тройником

Сейчас читают

Появились кадры изнутри дома, в котором погибла вдова Говорухина
«Это Кащенко»: политолог высмеял латвийского депутата после «отмены» русского языка
Застойное явление: почему люди во всем мире резко перестали развиваться
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео