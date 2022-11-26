🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 ноября, растущая Луна в Козероге. Бесполезно ждать идеального момента для действия, поэтому прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Позвольте ему вести вас. Найдите баланс между чувствами и рассудком. Не унывайте, если вам покажется, что вы что-то упустили. Не переживайте из-за испортившейся погоды: закутайтесь в одеяло и пересмотрите любимый фильм. Просто выдохните и расслабьтесь. Поверьте, вы находитесь там, где вам и нужно быть. Отдайтесь течению, и Вселенная сама приведет вас в нужную точку.

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♈ Овен

Овен, успокойтесь, не спешите. Присмотритесь и прислушайтесь к тому, что происходит у вас внутри. Не цепляйтесь за прошлое и свои воспоминания о нем. Позвольте былому освободить место для будущего, Овны. Возможно, ваше сопротивление обстоятельствам мешает заметить что-то важное, находящееся прямо перед вами. Это может быть работа, человек или идея.

Космический совет: не сопротивляйтесь попыткам Вселенной скорректировать ваш жизненный путь!

♉ Телец

Правда в том, что не все будут идти вместе с вами до конца, Тельцы. Сегодня вам нужно обернуться и взглянуть на вещи, людей, места и мысли, которые уже сослужили свою службу. Отпустите их. Не бойтесь это сделать. Поверьте, что у вас всегда будет необходимая поддержка Вселенной.

Космический совет: не бойтесь оставить прошлое позади, Вселенная всегда поддержит вас.

♊ Близнецы

Близнецы, прислушайтесь к вашему окружению! Вы не даете людям шанса объяснить, что происходит у них в сердце. На самом деле они глубоко преданны вам. И всегда были. Неспособность откровенно рассказать о чем-то может зависеть от множества причин. Сделайте одолжение, Близнецы, и найдите время для открытого и честного разговора. Практика активного слушания так же важна, как и разговор обо всех вещах, которые вас беспокоят.

Космический совет: практикуйте активное слушание, пришло время дать людям высказаться.

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♋ Рак

Идеального времени для действия не бывает, Раки. Вы должны доверять своему внутреннему голосу и быть готовыми к решительным поступкам. Найдите равновесие между тем, что вы делаете ради удовольствия, и тем, что вы делаете для оплаты счетов. Помните, что внешний мир всегда будет пытаться отвлечь вас от главного. Вам просто нужно решить, что является для вас приоритетом в данный момент, и вложить в это всю свою душу.

Космический совет: ваши увлечения требуют особенного внимания, расставьте приоритеты.

♌ Лев

Ваша жизнь не предназначена для того, чтобы ее контролировали — ни вы, ни кто-то другой. Избавьтесь от ложного чувства необходимости контроля. Вы находитесь там, где вам положено быть, Львы. Прямо сейчас вы входите в приготовленный Вселенной жизненный поток. Сегодня вам нужно присмотреться ко всему, чем Вселенная поощряет вас. Также обращайте внимание на ее знаки. Звезды намекают, что дальше будет только лучше!

Космический совет: избавьтесь от ложного чувства контроля, ныряйте в поток!

♍ Дева

Пора перестать довольствоваться малым, Девы. Пришло время вспомнить о своей ценности, а затем помножить эту величину на три. Существует параллельная реальность, доступная вам прямо здесь и сейчас. Верьте в невозможное и сделайте шаг навстречу неизвестному, не взирая ни на какое сопротивление. Что-то подсказывает, что потом вы будете вспоминать о своих сегодняшних решениях с благодарностью.

Космический совет: смело делайте шаг навстречу тому, что когда-то пугало вас.

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♎ Весы

Весы, вы снова прогибаетесь под внешние обстоятельства и под других людей. Вы снова делаете то, чего от вас ждут другие, не принимая во внимание свои собственные чувства. Но откуда берется этот паттерн поведения и почему вы постоянно чувствуете необходимость подстраиваться, чтобы другим людям было комфортно? Начните подходить к этому более осознанно. Поверьте, у вас есть сила и мужество, необходимые для того, чтобы разорвать этот порочный круг.

Космический совет: разорвите порочный круг, пришло время изменить правила игры!

♏ Скорпион

Упс, Скорпионы, вы снова попались в старую западню, запутавшись в паутине собственных мыслей. Вселенная напоминает: все гораздо проще, чем вы себе представляете. Итак, начните диалог с близким человеком и задавайте прямые вопросы. Что-то подсказывает, что вы уже близки к ответу на накопившиеся вопросы.

Космический совет: поговорите с близким человеком вместо того, чтобы рисовать в воображении мрачные картины.

♐ Стрелец

В реальности конфликт существует только в вашем сознании, Стрельцы. Конфликт между тем, кто вы есть, и тем, кем вам велели быть. Так что расслабьтесь немного, ладно? Забудьте о «должном» и «обязательном». Жить подлинной жизнью — значит позволять себе перерождаться в каждое мгновение и следовать тому, что считает правильным ваше сердце. Процесс освобождения от слоев чужих мнений поначалу может показаться пугающим. Поверьте, что вы готовы к этому.

Космический совет: освободите свою голову и откройте свое сердце, изменения вас порадуют.

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♑ Козерог

Счастье — это нечто большее, чем просто деньги на вашем счете в банке или лайки в социальных сетях. Речь идет о качестве вашей жизни, Козероги. Речь идет о вещах, которые приносят вам радость и придают вам чувство цели. Сегодня вам нужно осознать все вещи, людей и переживания, которые придают красоту и изящество жизни. Если есть что-то, на что вы хотите выделить время на этой неделе, смело приступайте.

Космический совет: смело делайте то, к чему вас подталкивает ваше сердце!

♒ Водолей

Вы проснулись, внушая благоговейный трепет самому себе! Сегодня прекрасный день для того, чтобы выпустить наружу позитивные вибрации и показать всем, как легко быть единым целым с энергией Вселенной. Более того, вам может потребоваться серьезная смена гардероба. Водолеи, испытайте себя и попробуйте что-то новое. Если вы не знаете, с чего начать, обратитесь за вдохновением к своим любимым модным блогерам.

Космический совет: полюбуйтесь на то, как прекрасно вы распространяете вокруг себя позитивные вибрации.

♊ Рыбы

Настоящий момент — это все, что есть. И это то, что просит вас принять сегодня ваше сердце. Не переживайте из-за того, что вам кажется, будто вы что-то упускаете. Рыбы, примите расслабляющую горячую ванну и позвоните старому другу, о котором вы давно вспоминали. Вселенная намекает, что время для разговора по душам давно подошло.

Космический совет: не переживайте из-за того, что вы что-то упускаете.

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