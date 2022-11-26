Путин призвал «Ростех» использовать опыт противодействия западному оружию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34

Президент РФ выступил на мероприятии, посвященном 15-летию госкорпорации.

Путин призвал «Ростех» использовать опыт противодействия западному оружию

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что госкорпорации «Ростех» необходимо увеличить производство необходимой армии продукции. Глава государства выступил на мероприятии, посвященном 15-летию компании. В своей речи призвал руководство использовать опыт российских военных в противостоянии оружию западного производства на полях специальной военной операции по защите Донбасса.

«Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники — это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надежности, боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что предприятиям «Ростеха» полезно будет сотрудничать с экспертами Минобороны РФ. Он также призвал открывать пути к запуску новых моделей военной техники другим производителям и сохранять здоровую конкуренцию в данной сфере. По словам президента, в текущем году экспорт вооружений из РФ достиг восьми миллиардов долларов, хотя значительная часть используется Вооруженными силами (ВС) России.

В нынешних условиях, добавил Владимир Путин, это хороший результат. Кроме того, Москва продолжает заключать контракты. На данный момент уже подписана серия договоров на еще большую сумму. Президент подчеркнул, что Россия всегда гордилась своими оружейниками и производителями, обеспечивающими другие нужды армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все данные о воинском учете в РФ будут переведены в электронный формат.

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