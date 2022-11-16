«Нас упорно разводят»: Владимир Пресняков ответил на слухи о расставании с женой

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 19

Владимир Пресняков ответил на слухи о разводе со своей женой

«Нас упорно разводят»: Владимир Пресняков ответил на слухи о расставании с женой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист вместе со своей супругой вместе вот уже 17 лет. Что происходит в паре сейчас?

В последнее время ходят слухи, что в семье певца Владимира Преснякова и его жены Натальи Подольской наступил разлад. Якобы супруги постоянно ссорятся и находятся на грани развода. Это настолько надоело артисту, что он решил рассказать публично о своих отношениях с супругой.

Накануне пара отметила юбилей. Музыкант опубликовал в социальных сетях трогательный снимок с Натальей Подольской злым языкам назло.

«Пять лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга», — написал артист.

Как пишет dni.ru, сама Подольская тоже решила рассказать об этом событии подписчикам. Она показала, как супруги провели время в столичном ресторане, а еще опубликовала кучу фотографий, на которых целует мужа.

Подольская и Пресняков вместе с 2005 года. Возлюбленные поженились 5 июня 2010 года, а позже у нее появилось двое сыновей: Артемий и Иван.

Как ранее писал 5-tv.ru, певец Владимир Пресняков во время своего сольного выступления в «Крокус Сити Холле» сообщил, что направит полученный за него гонорар участникам спецоперации по защите Донбасса.

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