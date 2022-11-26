На страже Родины: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 103

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Смерч» в зоне СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Мобилизованные бойцы продолжают тренироваться перед отправкой в зону проведения спецоперации.

Минобороны России опубликованы кадры с боевой работой расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» в Западном военном округе по нанесению ударов по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО).

Согласно разведданным РФ, украинские военные сосредоточили технику, вооружение и боеприпасы для снабжения группировки своих сил. Дивизионы РСЗО «Смерч» уничтожают командные пункты врага, а также склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении.

Помимо этого, в Сибири мобилизованными отрабатывается поражение целей условного противника из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С». Недавно российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры пуска ракет «Калибр» с подлодки «Магадан» из акватории Японского моря. Было поражено несколько целей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как уничтожили польских наемников под Харьковом.

Тема:
Специальная военная операция России
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