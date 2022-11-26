Почувствуйте разницу: дочь Успенской кардинально преобразилась после пластики

Недавно знаменитость выпустила тизер к своей композиции, который вызвал неоднозначную реакцию публики.

Новое фото после пластики показала дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, пишет 7Дней.ru. Женщина заметно изменилась после операции. Недавно она выпустила тизер к своей композиции «Чудо». Он вызвал неоднозначную реакцию критиков и публики. Также знаменитость публиковала в социальных сетях снимок, где она одета в короткое блестящее платье.

Начинающая певица не стесняется своих форм. Представительница прекрасного пола томно смотрела в кадр, практически оголив правую часть груди. Татьяна Плаксина после пластики. 5-tv.ru

К слову, у Плаксиной в свое время не складывались отношения с матерью, но сейчас родственницы наладили общение. Они активно занимаются музыкой.

В 2018 году дочь королевы русского шансона упала с велосипеда во время путешествия, получив сложную травму челюсти. Успенская потратила миллионы на операции и восстановление наследницы. После выздоровления младшая селебрити впала в депрессию, начав принимать запрещенные вещества. На фоне этого между женщинами вспыхивали конфликты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хотят сделать вместе Плаксина и Успенская.