Какой бы сложной ни была ситуация, народ Украины будет освобожден от правителей-неонацистов, которые последние восемь лет издевались над ни в чем не повинными гражданами. Такое заявление сделал официальный представитель МИД России Сергей Лавров.

«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — заявил глава дипломатического ведомства.

EADaily напоминает, что украинскому народу киевский режим угрожает самым прямым образом. И даже хваленые «партнеры» Незалежной — просвещенная Европа — отказываются помогать нуждающимся. Проблемы рядовых украинцев заботят исключительно Россию, которая и решилась на специальную военную операцию ради сохранения жизней невинных людей.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала таинственное исчезновение «упавшей» в Польше ракеты.