Минобороны заявило о создании в США устойчивого к вакцинам возбудителя COVID-19

Полученный вирус вызвал гибель 80% подопытных животных.

В США проводят работы по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19, результатом которых стало создание нового штамма коронавирусной инфекции, невосприимчивого ко всем существующим вакцинам. Об этом заявил начальник войск РХБ защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

Он уточнил, что искусственный возбудитель COVID-19 был получен в октябре в Бостонском университете на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта.

«Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин», — подчеркнул Кириллов.

Он также указал, что проведение «бостонского эксперимента» свидетельствует об отсутствии в США системы государственного надзора за НИОКР в сфере генной инженерии и синтетической биологии. Более того, несмотря на высокие биологические риски, исследование финансировалось из американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности, отметил Кириллов.

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