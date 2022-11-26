Минобороны заявило о создании в США устойчивого к вакцинам возбудителя COVID-19
Глава войск РХБЗ Кириллов: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью
Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt; Минобороны РФ
Полученный вирус вызвал гибель 80% подопытных животных.
В США проводят работы по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19, результатом которых стало создание нового штамма коронавирусной инфекции, невосприимчивого ко всем существующим вакцинам. Об этом заявил начальник войск РХБ защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
Он уточнил, что искусственный возбудитель COVID-19 был получен в октябре в Бостонском университете на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта.
«Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин», — подчеркнул Кириллов.
Он также указал, что проведение «бостонского эксперимента» свидетельствует об отсутствии в США системы государственного надзора за НИОКР в сфере генной инженерии и синтетической биологии. Более того, несмотря на высокие биологические риски, исследование финансировалось из американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности, отметил Кириллов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным российского Минобороны, Пентагон проводит испытания токсичных веществ на военных и душевнобольных Украины.
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