Невзирая на публичный отказ официальному Киеву, некоторые государства тайком идут на сделку с украинским режимом.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба проболтался, что поставки Киеву различных вооружений осуществляются через посредников, находящихся в третьих странах. Признание высокопоставленного чиновника Незалежной прозвучало в интервью изданию Le Parisien.

«Большинство из них публично говорят „нет“, но это происходит за кулисами», — сообщил руководитель украинского МИДа, не раскрывая конкретных лиц.

Кулеба объяснил французским журналистам, что некоторые страны, не афиширующие свое участие в конфликте, отправляют вооружение на Украину как напрямую, но храня этот факт в тайне, так и прибегая к помощи посредников, которые покупают оружие для украинских боевиков у третьих стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Великобритания готовила Украину к войне с Россией.