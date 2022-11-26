«За кулисами»: глава МИД Украины рассказал о тайных поставках оружия в страну

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 35

Глава МИД Украины Кулеба признал тайные поставки оружия Киеву от некоторых стран

«За кулисами»: глава МИД Украины рассказал о тайных поставках оружия в страну

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert

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Невзирая на публичный отказ официальному Киеву, некоторые государства тайком идут на сделку с украинским режимом.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба проболтался, что поставки Киеву различных вооружений осуществляются через посредников, находящихся в третьих странах. Признание высокопоставленного чиновника Незалежной прозвучало в интервью изданию Le Parisien.

«Большинство из них публично говорят „нет“, но это происходит за кулисами», — сообщил руководитель украинского МИДа, не раскрывая конкретных лиц.

Кулеба объяснил французским журналистам, что некоторые страны, не афиширующие свое участие в конфликте, отправляют вооружение на Украину как напрямую, но храня этот факт в тайне, так и прибегая к помощи посредников, которые покупают оружие для украинских боевиков у третьих стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Великобритания готовила Украину к войне с Россией.

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