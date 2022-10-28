Решили схитрить: Великобритания готовила Украину к войне с РФ до СВО
The Times: Британия готовила Украину к военному конфликту с Россией до объявления СВО
Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak
Недружественные страны всеми возможными способами пытаются «насолить» России, которая думает наперед.
Украинские военнослужащие прошли специальную подготовку по управлению противотанковыми ракетами у солдат Великобритании за месяц до начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило издание The Times.
«Украинская армия прошла подготовку по NLAW (противотанковая управляемая ракета — Прим. ред.) у 30 британских солдат, которые прилетели в Яворов на западе страны. Это произошло за месяц до начала боевых действий в феврале», — говорится в публикации.
До этого глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявлял о подготовке Незалежной контрнаступления совместно с США и Великобританией. Кроме того, сообщалось, что Соединенное Королевство может отправить в Самостийную до 600 военных в связи с опасением агрессии со стороны РФ, пишет URA.RU.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса от националистов в конце февраля. Боевики усилили обстрелы мирного населения и инфраструктуры региона. Вооруженные силы России и союзники начали освобождать территории. К Российской Федерации в результате референдумов присоединились Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какое вооружение отправила Британия на Украину.
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