Решили схитрить: Великобритания готовила Украину к войне с РФ до СВО

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 203

The Times: Британия готовила Украину к военному конфликту с Россией до объявления СВО

Решили схитрить: Великобритания готовила Украину к войне с РФ до СВО

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Тема:
Специальная военная операция России

Недружественные страны всеми возможными способами пытаются «насолить» России, которая думает наперед.

Украинские военнослужащие прошли специальную подготовку по управлению противотанковыми ракетами у солдат Великобритании за месяц до начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило издание The Times.

«Украинская армия прошла подготовку по NLAW (противотанковая управляемая ракета — Прим. ред.) у 30 британских солдат, которые прилетели в Яворов на западе страны. Это произошло за месяц до начала боевых действий в феврале», — говорится в публикации.

До этого глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявлял о подготовке Незалежной контрнаступления совместно с США и Великобританией. Кроме того, сообщалось, что Соединенное Королевство может отправить в Самостийную до 600 военных в связи с опасением агрессии со стороны РФ, пишет URA.RU.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса от националистов в конце февраля. Боевики усилили обстрелы мирного населения и инфраструктуры региона. Вооруженные силы России и союзники начали освобождать территории. К Российской Федерации в результате референдумов присоединились Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое вооружение отправила Британия на Украину.

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