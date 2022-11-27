«Показала себя со сдвинутыми ногами»: Волочкова перевоплотилась в Шарлиз Терон

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Анастасия Волочкова перевоплотилась в Шарлиз Терон в «золотой» фотосессии

«Показала себя со сдвинутыми ногами»: Волочкова перевоплотилась в Шарлиз Терон

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Каждое опубликованное фото балерины провоцирует ее фолловеров на негатив. Но на этот раз большинство похвалило знаменитость и по достоинству оценило яркий образ.

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова перевоплотилась в образ американской теледивы Шарлиз Терон из рекламы духов. Однако балерина внесла все же свои изменения и показала результат.

Для фотосессии Волочкова выбрала золотое платье, на ее шее красовалась подвеска, а на ногах золотистые босоножки на танкетке. Облегающий наряд демонстрировал изгибы тела знаменитости, а образ завершал соблазнительный макияж и накладные ресницы. Правда, в качестве фона Волочкова выбрала не роскошный дворец, как Терон, а скалы из арт-бетона.

Интернет-пользователи оценили ее перевоплощение. Многие обрадовались, что Волочкова, наконец, опубликовала видео, не сидя в шпагате.

«Наконец-то Настя показала себя со сдвинутыми ногами»;

«Наша Шарлиз Терон»;

«Похоже, съемки проходили в зоопарке, но у Настеньки красивая фигура, огромные глаза и длинные ноги», — написали пользователи сети.

Но все-таки нашлись и те, кто опять остался недоволен Волочковой.

«Макияж отличный, но такую одежду и обувь не носят сейчас. Волосы лучше бы завить, было бы красиво»;

«Настя, лепехи надо уже поменять в грудях», — отметили некоторые.

Волочкова, хоть спустя время и закрыла комментарии к видео с роскошным образом, но не остановилась демонстрировать публике еще некоторые видео. После «золотого» образа она перевоплотилась в черного и белого лебедя. На видео она появилась с мультяшным лицом. Она отметила, что получила истинное наслаждение от съемок и процесса подготовки.

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