ОДКБ создаст комиссию по биобезопасности для проверки лабораторий США

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Организация Договора становится все более весомой структурой.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Летом вспыхнули приграничные бои между Киргизией и Таджикистаном. В январе миротворцы ОДКБ защитили Казахстан от попытки госпереворота, как только вмешательство Москвы остановило войну между Арменией и Азербайджаном.

«Карабахский вопрос» ведь никуда не делся с повестки дня, и есть три подхода к его решению: французский, американский и российский. И лишь Москва ищет компромиссы, предлагает особый автономный статус для спорных земель.

«Только последовательно выполняя эти договоренности в вопросах делимитации границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем, можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана. Надеемся, что это позволит в конечном итоге выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку», — сказал президент РФ Владимир Путин.

ОДКБ, и это показал последний саммит в Ереване, становится все более весомой структурой. Решено дать миротворческим подразделениям все современные виды вооружений. Кроме того, ОДКБ создаст специальную комиссию по биобезопасности, которая проверит, в том числе деятельность лабораторий США на постсоветском пространстве. Они же успели «наследить» не только на Украине.

Тем более, что вокруг них разгорается скандал и внутри США: республиканцы, завоевавшие на выборах большинство в нижней палате Конгресса, требуют приостановить исследования за рубежом, пока над их финансированием и деятельностью не будет установлен полный контроль.

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