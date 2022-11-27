Хочу как Кардашьян: россиянки чуть не погибли из-за новой моды на похудение

Лекарство для диабетиков сначала резко влетело в цене, потом исчезло с полок в аптеках, а позже появилось на черном рынке. Что в его составе?

Влияние лидеров общественного мнения нельзя переоценивать, они могут воодушевить на подвиги, а могут подтолкнуть и на ошибочные шаги. Вот конкретный пример: в российских аптеках образовался дефицит лекарств на основе семаглутида. Они нужны при диабете второго типа. И дело не в западных санкциях или нарушений цепочек поставок.

Препараты раскупили вполне здоровые люди, потому что его разрекламировала Ким Кардашьян, как способ быстрого похудения. Она на этих «уколах стройности» скинула десять килограммов, чтобы влезть в платье Мэрилин Монро и потом поделилась с подписчиками рецептом.

Оказывается лекарство для диабетиков убирает жир с боков. Про побочные эффекты в виде тошноты, диареи, камней в желчном пузыре Ким, конечно, не писала, а эффект налицо: вот и наши барышни кинулись скупать, тем более Новый год впереди, и есть мечта тоже поместиться в любимое платье. Росздравнадзор провел проверку и выяснил, что в аптеках, цены на один из разрекламированных препаратов задрали в три раза с 5000-7000 до 12000-24000 рублей. То, что препараты рецептурные, не смущает никого, в том числе фармацевтов, которые охотно продают лекарства из-под полы. В этом убедилась Марина Кравцова.

«28 ударов в минуту, 31. То есть, я могла умереть ночью, не проснуться», — вспоминает героиня.

Лариса в погоде за стройностью чуть не лишилась жизни. Ее вес на тот момент был чуть выше 60 килограммов. Она польстилась на рекламу популярного препарата, который положен вообще-то при диагностированном врачами ожирении, но продавался всем подряд.

В инструкцию даже не заглядывала и лишь позже узнала, что принимала психостимулятор, производное амфетамина. «Побочки» появились практически сразу: тревожность, утомляемость, а после и проблемы с сердцем на всю оставшуюся жизнь.

«Давление начало скакать, а потом пульс. Мне „скорую“ сюда вызывали, потому что у человека 30 ударов или 29, то он уже труп, у меня 30 было», — вспоминает Лариса Антонова.

Лишь постановка кардиостимулятора спасла жизнь девушке. Препарат, который они пила полгода, разгонял сердце до предела возможностей.

«Головная боль, тахикардия, головокружение — лишь верхушка айсберга побочных эффектов препаратов с сибутрамином. Последствия могут быть гораздо страшнее: гипертонический криз, мерцательная аритмия, ишемия, риск тромбоза, инфаркта, инсульта и остановка сердца», — сообщила корреспондент Марина Кравцова.

Как вместе с весом уходит настроение, так и вкус к жизни прочувствовала Екатерина.

«Я столкнулась с психозом, с паническими атаками, с постоянной головной болью, я не могла слезть этого препарата. Этот препарат, как я выяснила, влияет на центральную нервную систему», — рассказала Екатерина Толстопятова.

Как только прекратила пить таблетки, вес вернулся. Похожий опыт пережила и блогер Анна Данилова, которая всеми доступными средствами гналась за идеальными, с ее точки зрения, формами.

«Я была очень злой, агрессивной. Я потом только прочитала, что это психоактивное вещество. Поэтому не повторяйте моих ошибок», — обратилась блогер.

Неумеренный прием таких таблеток может довести и до психиатрической больницы.

«То, с чем сталкивался я, — это когда женщины покупали, им хотелось быстрее. Они превышали дозировку и поступали уже с бредовыми расстройствами, с перевозбуждением. Некоторые даже „допринимались“ до психоза», — заявил врач-психиатр Василий Шуров.

Жаждущие похудеть постоянно ищут медицинские альтернативы. Последний писк моды только что докатился до нас с запада: гнать вес с помощью уколов от диабета.

Зарубежные, а теперь и отечественные блогеры бесконтрольно рекламируют препарат: демонстративно колют его в жировые складки. Препарат пропал с аптечных полок в столице. В Петербурге найти его — тоже проблема. Но вдоволь его у перекупщиков. Разумеется, по цене в три-четыре раза выше, предельно разрешенной законом.

Похудение — вообще-то побочный эффект этого лекарства. Его основная функция — снижать концентрацию глюкозы в крови.

«Это очень серьезные препараты, которые исходно создавались для лечения диабета второго типа», — рассказала профессор кафедры эндокринологии Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Марина Калашникова.

Бесконтрольные уколы могут, наоборот, сильно подорвать здоровье. Мария Кохно вылечилась от анорексии и теперь помогает другим жертвам опасных методов похудения. Отмечает: в последнее время все больше случаев, когда люди в пищевыми расстройствами доводят себя до крайнего истощения, делая все те же инъекции.

«Из, неверное, последних 30 человек, которые ко мне обратились, человек семеро принимали этот препарат. Они начинают принимать, а последствия то кто разгребает? Это настолько пагубно влияет на почки, оказывается, они просто отказывают», — говорит блогер Мария Кохно.

«Даже острый панкреатит. Это потенциально может закончиться летальным исходом. Острый панкреатит — это достаточно тяжелое заболевание», — заявил врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

Уколы, таблетки — сомнительные, опасные, ненужные и дорогие препараты. Рынок всевозможных БАДов и средств для похудения из года в год. И рекламируют их, сами того не зная, люди, похудевшие традиционным способом: с помощью врачей и строгих диет. Как, например, юморист Александр Морозов. Он скинул 80 килограммов. И его новый образ принялись эксплуатировать ушлые продавцы якобы волшебных пилюль.

«Дело не в том, что они используют меня в рекламных целях, дело в том, что они реально убивают людей. Ожирение — это болезнь. Ее надо лечить. А лечат болезни профессионалы — врачи», — говорит актер Александр Морозов.

При этом опасные таблетки продают нелегально, буквально из-под полы. Сейчас сибутрамин входит в список сильнодействующих и ядовитых веществ. Купить его можно только по специальному номерному рецепту. Поэтому и расцветает черный рынок пилюль стройности. Приезжаем к подпольному продавцу, выясняется, что в составе психостимулятор.

Волна контрафактных медикаментов идет из-за границы. За куплю продажу подобных препаратов людям грозит до семи лет лишения свободы.

Но даже если уголовной ответственности удастся избежать, урон здоровью может оказаться непоправимым. И врачи все также советуют не искать волшебную таблетку, а в погоне за стройностью отправляться не по короткой тропинке в аптеку, а по длинной беговой дорожке.