Денег много не бывает: помощь Украине дорого обходится Западу и Евросоюзу

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 24

Генсек НАТО Столтенберг признал, что помощь Украине дорого обходится Западу и ЕС

Денег много не бывает: помощь Украине дорого обходится Западу и Евросоюзу

Фото: www.globallookpress.com / Swen Pförtner

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Недавно стало известно, что большая часть стран Североатлантического альянса больше не может помогать украинской стороне.

Помощь Украине дорого обходится Западу и Евросоюзу. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием Welt am Sonntag. Глава Североатлантического альянса отметил, что рост ценника на питание и электричество говорит о тяжелых временах для многих европейских домохозяйств.

«Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своими жизнями. Нам всем нужно поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины», — сказал Столтенберг.

В своей речи глава военно-политического блока особо отметил Германию, похвалив ее за поставки вооружений Украине.

«Значительная поддержка Германии имеет решающее значение», — добавил генсек НАТО, призвав и другие страны следовать примеру немецкой стороны.

К слову, недавно издание The New York Times сообщило, что у 20 из 30 натовских стран исчерпаны возможности поставлять оружие на Украину. По словам представителя альянса, обеспечивать Самостийную приемлемым количеством вооружений могут, в частности, Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Ранее 5-tv.ru писал о планах США по НАТО.

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