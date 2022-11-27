Чем обернется первый в истории тотальный блэкаут на Украине

На территории Украины 23 ноября впервые в истории были отключены энергоблоки всех энергостанций. Сначала четверть нагрузки приходилась на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Через несколько месяцев после перехода станции под контроль России она была законсервирована из-за постоянных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и возникающей угрозы ядерной катастрофы. Нагрузка легла на оставшиеся три станции: Ровненская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Однако и их перевели в аварийный режим. Власти заявили, что на ремонт энергетической сети понадобится время. Что же это означает для людей? Ждать ли им самой холодной зимы в истории Незалежной? Подробности ситуации и подробную карту энергосистемы Украины приводит эксклюзивная инфографика 5-tv.ru.

Холодная зима как ответ на терроризм

Почему нарушена система? Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) 10 октября начали массированные обстрелы по объектам военного управления, энергетики и оборонной промышленности Украины. По словам президента страны Владимира Путина, это стало ответом на теракт киевского режима на Крымском мосту.

В результате были повреждены распределительные узлы и сети, из-за чего энергию из АЭС просто некуда поставлять. Это привело к аварийным отключениям по всей стране. Одесская область полностью обесточена.

Киев слезно просит генераторы

Глава офиса президента Андрей Ермак обратился к Европе с призывом прислать на Украину генераторы, а также высоковольтное оборудование: автоматические выключатели, разрядники, автотрансформаторы. В октябре Европейский союз (ЕС) ответил на призыв и заявил, что поставит минимум 400 генераторов и выделит миллиард евро на восстановление энергоснабжения.

Однако киевский режим, судя по заявлениям его предводителей, не особо обеспокоен судьбами мирных граждан. На днях супруга Владимира Зеленского Елена гордо заявила, что украинцы смогут перетерпеть жизнь в темноте и холоде еще несколько лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один из директоров украинской энергетической компании Максим Тимченко посоветовал гражданам перезимовать, сбежав в Европу.