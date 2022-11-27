«Помешалась на Путине»: в сети затравили обвинившую РФ в голоде фон дер Ляйен
Пользователи Twitter возмутились постом фон дер Ляйен о якобы вине Кремля в мировом голоде
Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick
Главу Еврокомиссии назвали лгуньей и преступницей после выступления в годовщину голодомора.
Пользователи Twitter возмутились заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она возложила ответственность за мировой голод на Кремль. Политика обвинили в том, что она зациклилась на выпадах в адрес России и ее президента Владимира Путина.
«Вы уже помешались на Путине и Украине. Вам следует думать о Европе»;
«Во всем виноват Кремль? Я скорее поверю, что на вас лежит ответственность за происходящие. Вы лгунья и преступница»;
«Россия выступала за поставки своего зерна в страны Африки бесплатно через ЕС, но вы сами не позволили реализовать этот план. Именно вас стоит винить в превращении продовольствия в оружие!» — пишут разгневанные пользователи.
Один из комментаторов обратил внимание на то, что, если бы Россия использовала продовольствие в качестве оружия, то она бы заблокировала все порты. Однако вместо этого Москва разрешила проход кораблей с зерном.
«Если вы продолжите в том же духе, то люди перестанут доверять вашим словам», — обратился к главе ЕК пользователь сети.
В день памяти голодомора фон дер Ляйен призвала обеспечить глобальную продовольственную безопасность вместе с Украиной и заявила, что спустя 90 лет Москва якобы «снова использует продовольствие как оружие».
Политолог Роман Худяков в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснил, почему Россия возобновила «зерновую сделку», несмотря на нечистоплотность участвующих в ней с другой стороны западных партнеров и Украины. По словам эксперта, это было сделано исключительно в гуманитарных целях — помочь голодающим странам, которые не могут ни выращивать, ни покупать продовольственную продукцию по мировым ценам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объявил о готовности России поставлять удобрения во все страны мира.
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