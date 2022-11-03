Спасти голодающих — политолог объяснил решение РФ возобновить зерновую сделку
Политолог Худяков объяснил возобновление зерновой сделки желанием России спасти голодающих
Фото, видео: Эрик Романенко / ТАСС; ТАСС; 5-tv.ru
Россия, рискуя безопасностью, не оставит в беде миллионы людей из нуждающихся стран.
Россия возобновила «зерновую сделку» исключительно в гуманитарных целях — помочь голодающим странам мира, которые не могут ни выращивать, ни покупать продукцию по мировым ценам. Так в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснил решение страны политолог Роман Худяков.
«От нашего политического решения зависят очень многие страны мира. Особенно африканские страны. Это бедные страны, которые не в состоянии выращивать пшеницу и другие злаковые культуры. А также не в состоянии покупать это по мировым ценам. И только с помощью России сейчас могут производиться эти поставки, а значит, будут спасены жизни миллионов и миллионов людей», — сказал собеседник.
При этом ключевую роль в вопросе сыграла Турция, выступив гарантом безопасности. В связи с этим, считает собеседник, вернуться к соглашению было правильным и взвешенным решением со стороны президента РФ.
«Сама Турция и есть гарант, не Украина, нет, не Зеленский! Мы с вами понимаем прекрасно, что Зеленский четко выполняет политический заказ Америки и НАТО. Поэтому президент Эрдоган, думаю, дал нашему президенту не то, что обещание, но слово, что Турция также отвечает за безопасность наших кораблей по вывозу зерна», — добавил политолог.
При этом он не исключил, что даже сейчас Черноморский флот в Крыму не застрахован от обстрелов — ситуация, случившаяся несколько дней назад, может повториться в любой момент.
«При таком узурпаторе и ого отморозками, которые сейчас на Украине есть, это еще возможно. Нападения будут, но теперь мы будем наготове. Мы будем знать, что и со стороны пролива, и со стороны нейтральных вод могут произойти атаки на наши корабли», — прогнозирует Худяков.
Зерновая инициатива была сформирована 22 июля в Стамбуле в результате напряженных переговоров Украины, России, Турции и ООН. В соответствии с соглашениями стороны обязались обеспечить безопасность для «зернового маршрута», не нападать на торговые корабли и выделить для вывоза зерновых безопасный фарватер.
Также договоренности предусматривают создание в Стамбуле Специального координационного центра (СКЦ) для контроля и разрешения всех проблемных вопросов. Несмотря на многие сложности реализации соглашения Россия участвовала в нем до 29 октября — в этот день было принято решение о его приостановке. Власти страны мотивировали это угрозой безпасности после обстрела Черноморского флота украинскими дронами. Через четыре дня, 2 ноября, РФ возобновила сделку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мир отреагировал на возобновление продовольственной сделки.
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