Момент наезда автомобиля на пешеходов в Москве попал на видео
Одна женщина погибла. Еще трое получили ранения, среди которых двое детей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / DtOperativno; 5-tv.ru
Момент наезда автомобиля на пешеходов в Москве на улице Свободы зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале «Дептранс Москвы».
На кадрах видно, как автомобиль несется по трамвайным путям, практически по встречной полосе. Потом вдруг берет правее и практически по прямой траектории вылетает на тротуар и переворачивается.
По последним данным, женщина скончалась на месте от полученных травм. Еще троих осматривают медики. Среди них двое детей. Степень их травм уточняется.
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