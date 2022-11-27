Момент наезда автомобиля на пешеходов в Москве попал на видео

Момент наезда автомобиля на пешеходов в Москве на улице Свободы зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале «Дептранс Москвы».

На кадрах видно, как автомобиль несется по трамвайным путям, практически по встречной полосе. Потом вдруг берет правее и практически по прямой траектории вылетает на тротуар и переворачивается.

По последним данным, женщина скончалась на месте от полученных травм. Еще троих осматривают медики. Среди них двое детей. Степень их травм уточняется.