Без паники: сбежавшая из дома коттеджа в Ленобласти пума напала на человека

Хозяин животного утверждает, что поводов для беспокойства нет. Дикая кошка лишь хотела поиграть.

Жителей поселка Прилесный в Ленобласти целые сутки держит в страхе пума. Дикое животное сбежало из частного дома и напало на гуляющего с собакой человека. Об этом Пятому каналу рассказали соседи хозяина пумы по коттеджному поселку.

«Не выходим из дома, естественно. А напала она там на мужчину и собаку, придушила его. Сидят дома, ждут, когда полиция будет отлавливать ее, отстреливать, что они там делают в такой ситуации», — говорит соседка Ирина.

Впрочем, сам хозяин все отрицает. В эксклюзивном интервью он рассказал, что выпустил своего питомца просто погулять на свой участок. Пума увидела соседскую собаку и решила с ней поиграть. Та не поняла и огрызнулась, после чего животных растащили. Сейчас дикая кошка, как утверждает хозяин, под присмотром у себя дома. В качестве доказательства он даже прислал нам видео.

«Пума дома. Причем сразу после небольшого инцидента с соседской собакой. Никаких причин для паники в поселке Прилесный сейчас нет», — подчеркнул мужчина.

По словам жителей поселка это уже не первый подобный инцидент. Так, в прошлом году пума также сбегала из дома и наводила страх на соседей.