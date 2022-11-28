Российские управляющие компании требуют с жильцов деньги за неоказанные услуги

Все больше случаев, когда с жильцов требуют деньги за услуги, которых они не получали. Управляющие компании подают в суд, а там, особо не разбираясь, выставляют счет квартиросъемщику. Он даже не знает о проблеме, пока не приходят приставы, взыскивать сумму с несколькими нулями.

Как такое возможно? И как действовать, чтобы не платить за другого? Разбиралась Ксения Солдатова.

А еще этот частный дом никогда не был подключен к центральному отоплению. Грел газовый котел. Однако хозяйка дома почему-то оказалась должницей теплоснабжающей компании. С нее потребовали 138 тысяч рублей за услуги, которые никогда не поставляли.

«Была истребована с меня сумма денег. При этом не знала, что было судебное производство открыто. Ничего не знала. Я узнала только, когда получила на госуслугах постановление судебных приставов. У меня был арестован расчетный счет, было арестовано имущество», — рассказала собственник Алла Ведерникова.

Так работает судебный приказ. Экспресс-форма разбирательства, где суд становится на сторону коммунальщиков. Если раньше с должником могли судиться месяцами или даже годами, то теперь решение получают сразу, и с ним идут уже в банк списывать долг со счета жильца.

«Выгода УК в том, что они не вызывают сторону — ответчик не знает, что против него подали в суд. Он не может парировать аргументы, не может оспаривать платежи. Не может дать контррасчет. И он вынужден платить, потому что его никто не спрашивает. У него списывают в банке автоматически. В этом случае УК как пираты действуют против беззащитных потребителей», — считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

Есть и другие способы «выбивания долгов». Например, УК перестают поставлять часть коммунальных услуг. По закону, отключить могут только электричество, горячую воду или водоотведение, но с условием, что за них не платят минимум два месяца и только после того, как жильца дважды письменно предупредили.

«Некоторые Управляющие компании, чтобы оказать психологическое давление, вывешивают на информационных стендах вот такие списки должников. Часто в них есть фамилии собственников, но даже если на бланке только номер квартиры и сумма долга — это все равно может быть нарушением закона о защите персональных данных», — сообщила корреспондент Ксения Солдатова.

Подобное на днях пресекла прокуратура в Курске. Там УК разместила списки с указанием полных данных должников: фамилии, имени, отчества.

«По требованию прокуратуры указанные нарушения устранены, списки должников удалены с информационного стенда. Кроме того, в отношении допустившего нарушение должностного лица прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении», — говорится от имени ведомства.

Наказание за такое — штраф от 30 до 150 тысяч рублей. Еще представители УК не могут просто зайти в квартиру, только в сопровождении полиции. Незаконно и требовать долг, срок которого больше чем три года. Если говорить о судебном приказе, там ограничение одно: сумма задолженности должна быть меньше полумиллиона рублей. Кстати, общая сумма долга за ЖКУ в России уже перевалила за полтора триллиона рублей, говорят в Госдуме.

«Такая форма она действительно позволяет быстрее и проще вернуть тем компаниям, которые предоставляют нам услуги, эти самые деньги. А полтора триллиона — это как бы те деньги, которые там нам не хватает для того, чтобы полностью модернизировать наши коммунальные сети», — заявила заместитель председателя Комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Как ни странно, за судебные приказы и ТСЖ по всей стране. Дмитрий — член товарищества. Но называет себя просто «адекватным собственником». Говорит, когда у них начали рассылать приказы, за первые три дня долги вернули 70% злостных неплательщиков.

«Самое распространенное — счетчики на воду. Это проще всего смухлевать. Либо останавливают, перекручивают. Либо ломают. Либо самый простой способ — просто не подают данные. Если воду вылили, за нее кто-то должен заплатить. Многие УК, если не хотят разбираться, они делят сумму недостачи на всех жильцов. Это неправильно», — считает член ТСЖ Дмитрий.

По словам юристов, сам судебный приказ не так страшен, если вовремя о нем узнать. Уведомления могут прийти на почту, «Госуслуги». Можно отслеживать на сайте службы судебных приставов. И пока он не вступит в силу, а это 10 дней с момента вынесения, приказ можно отменить, написав простое возражение. После — только апелляция через суд.