5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 28 ноября?

В понедельник возникнет сильное желание начать новую жизнь. Энергии дня будут помогать любым вашим начинаниям. Обязательно запланируйте на первый день недели что-нибудь новое и вдохновляющее.

Совет дня: в понедельник исключительно благоприятно все, что касается проблем во взаимоотношениях. В этот день надо мириться, планировать сложные разговоры о разводе, расставании. Вести задушевные беседы с друзьями и близкими тоже совсем не возбраняется.

Предостережение дня: неблагоприятно в понедельник начинать лечение и ремонт. И то, и другое может надолго затянуться и занять все ваши мысли.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.