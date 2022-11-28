Новый день — новая песня: китайский совет дня на понедельник, 28 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 47

Начало новой недели принесет с собой возможность открыть новые горизонты.

Новый день — новая песня: китайский совет дня на понедельник, 28 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 28 ноября?

В понедельник возникнет сильное желание начать новую жизнь. Энергии дня будут помогать любым вашим начинаниям. Обязательно запланируйте на первый день недели что-нибудь новое и вдохновляющее. 

Совет дня: в понедельник исключительно благоприятно все, что касается проблем во взаимоотношениях. В этот день надо мириться, планировать сложные разговоры о разводе, расставании. Вести задушевные беседы с друзьями и близкими тоже совсем не возбраняется.

Предостережение дня: неблагоприятно в понедельник начинать лечение и ремонт. И то, и другое может надолго затянуться и занять все ваши мысли.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

-5° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
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