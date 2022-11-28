Не усталостью единой: на какие болезни может указывать сонливость

Многие списывают постоянное желание вздремнуть на свалившиеся вмиг заботы и хлопоты, успокаивая себя мыслями об отдыхе. Но порой причина намного серьезнее.

Постоянная усталость и сонливость могут сигнализировать о ряде серьезных заболеваний, заявила врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко в беседе с Газета.ру.

В первую очередь, сонливость является одним из частых признаков наличия у человека сахарного диабета. К ней добавляется и чувство жажды, и медленное заживление царапин, ран. Кроме того, сонливость может указывать и на наличие анемии (дефицит железа).

«Мозгу и всему нашему телу для правильной работы требуется кислород. При железодефицитной анемии снижен уровень железа в крови, из-за чего кислород не попадает в ткани в нужном количестве», — объяснила специалист.

Также сонливость проявляется у человека, страдающего заболеваниями щитовидной железы. К примеру, при гипотиреозе (снижение функции щитовидной железы). Усталость может сопровождаться и набором веса, а у женщин еще и нарушением менструального цикла.

Недостаток железа и витамина D, Е, В12, цинка, магния, калия в организме тоже может стать причиной частого желания вздремнуть. Именно они являются источником бодрости и активности человека.

«При слабости рекомендуется проверить их содержание в крови. Особенное внимание стоит уделить витамину D — более 70% россиян страдают от его дефицита», — добавила Терещенко.

Но если обследование не выявило никаких патологий, для устранения сонливости человеку стоит обратиться к психотерапевту, заключила медик.

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