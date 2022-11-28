Мастер самолетного спорта РФ Курылев погиб при крушении вертолета под Тверью

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Эксклюзив 1 748

Вместе с ним ушел из жизни и его брат. Следователи уже проводят доследственную проверку.

Мастер самолетного спорта РФ Курылев погиб при крушении вертолета под Тверью

Фото: rus-aerobatics.ru Сайт Федерации самолётного спорта России

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Двое людей погибли при крушении частного вертолета Robinson-R66 под Тверью. В кабине находились 54-летний заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев и его брат Дмитрий. Источник 5-tv.ru сообщает

Все произошло в поселке Вязовец в Кесовогорском районе Тверской области. Вертолетом управлял Александр. Robinson-R66 разбился в 300 метрах от дороги в поле.

Пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК РФ сообщает, что по факту трагедии следователи уже проводят доследственную проверку. Сотрудники выехали для осмотра места крушения, кроме того назначены судебные экспертизы. Правоохранители установят все обстоятельства, причины и условия происшествия.

В 2006 году Александр Курылев стал абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете. В 2007-м был удостоен звания мастера самолетного спорта. Через два года пилот совершил небывалое: он совершил Трансатлантический перелет на вертолете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как вертолет Ми-2 рухнул в Ставрополье из-за погодных условий.

Мастер самолетного спорта РФ Курылев погиб при крушении вертолета под Тверью

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Источник фото: 5-tv.ru

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Источник фото: 5-tv.ru

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Источник фото: 5-tv.ru

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Источник фото: 5-tv.ru

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Источник фото: 5-tv.ru

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