Несмотря на шутки спортсменов после матча, они не отделаются лишь красной карточкой. К ним будут применены соответствующие санкции, обещает гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов.

Футболисты «Зенита» и Спартака» прокомментировали драку, произошедшую во время матча заключительного тура группового этапа Фонбет — Кубка России. Столкновение спортсменов началось сразу после того, как судья Владимир Москалев дал финальный свисток. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru члены клубов объяснили версию случившегося.

Как отметил вратарь «Зенита» Иван Куарезма да Силва, за всю его футбольную карьеру с таким он столкнулся впервые. При этом отметил, что это случилось из-за напряжения, ведь обе команды хотели одержать победу.

«Но я, прежде всего, хотел, чтобы это закончилось. Хотелось, чтобы мои товарищи по команде вышли из этой потасовки, и чтобы я все-таки выполнил свою работу. Я счастлив, что мы победили», — заявил Иван.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев осудил поведение футболистов. По его версии, драку спровоцировал защитник «Зенита» Родригао. Он пнул ногой Шамара Николсона.

«Вы знаете, мы первые не начинали эту драку. Но за себя лично скажу: когда обижают моих товарищей и друзей, то будь это на футбольном поле, будь на улице, в кафе, ресторане, я бы повел себя так же, как сегодня. Но все-таки это очень плохо, такое не должно проявляться ни в каком виде», — сказал Соболев.

Георгий Джикия, защитник «Спартака», также осудил произошедшее. Он отметил, что поведение футболистов было неприемлемым. Ведь в тот момент за ними наблюдали миллионы россиян, в том числе женщины и дети.

«Две классные команды, два сильных соперника, эмоции, последняя минута…», — сказал спортсмен, поздравив с праздником поженившуюся на матче пару.

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой согласился с мнением своих коллег, отметив, что не понимает смысл драки.

«Это непозволительно, мини-побоище было, к чему это все привело, мы потом узнаем. Были наказаны многие футболисты. У меня вопрос: зачем это нужно было делать?» — поинтересовался он.

Параллельно с осуждением произошедшего, многие футболисты шутили и о состоявшемся в перерыве матча бракосочетании. Мол, какая свадьба без драки? Но, как отметил гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов, драка не пройдет бесследно для спортсменов. Помимо полученных красных карточек, по отношению к футболистам будут применены соответствующие санкции.

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