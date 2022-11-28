Сбежавшая от хозяина пума держит в страхе коттеджный поселок под Петербургом

Морозная погода не помешала коттеджному поселку под Петербургом превратиться в настоящий сафари-парк, а все благодаря местному жителю, который прямо во дворе своего дома держал дикую пуму. Животное было без намордника, жило не в вольере и при первом же удобном случае сбежало. Разумеется, встреча разъяренного хищника с человеком была лишь вопросом времени. Результат знает Александр Тарасенко.

Для Павла Зайцева бельгийский гриффон по кличке Маффин — самый близкий друг, которого он чуть не потерял. Любимая собака едва не погибла в когтях пумы.

«Слышу удар, пума пробила штакетник металлический, она не перепрыгнула, просто взяла его и пробила. Отогнула снизу, и гляжу: моя собака уже в когтях у этой пумы», — вспоминает житель коттеджного поселка Прилесный Павел Зайцев.

Павел бросился защищать Маффина, в результате сам чуть не пострадал от когтей пумы. Хищница разодрала мужчине руку и куртку. Судя по этим кадрам, снятым соседями, дикая кошка до последнего не хотела расставаться с добычей. И даже хозяин еле смог ее удержать.

Найти пуму сейчас невозможно. По словам соседей, владелец сразу после инцидента посадил ее в машину и скрылся. По нашей информации, животное сейчас в руках у ветеринаров. Кошку проверяют на бешенство и другие опасные заболевания.

«По словам местных жителей, хоть пума и живет в частном доме, но гуляет сама по себе и без намордника. Вольер, в котором должно было находиться дикое животное, пока что не достроен. Тем более, внутри двора пуму никто не привязывает. А если ей вдруг хочется выйти на улицу, сделать это не составляет никакого труда, потому что под воротами есть огромная дыра», — сообщил корреспондент Александр Тарасенко.

Жители коттеджного поселка уверяют, что за последние два года — это не первый случай, когда пума забегает на их участки.

«У нас было такое, что просто ходила ручка ходуном, и кто-то ходил по участку, притом что все были дома. Ну собаки среагировали, начался лай. Были кошачьи следы огромные на участке», — говорит жительница поселка Надежда Закиматова.

И хотя хозяин пумы выгуливает своенравную кошку исключительно на поводке — соседи все равно не уверены в своей безопасности.

«Хозяин просто не в состоянии контролировать животное, потому что она постоянно тащит хозяина из стороны в сторону. Она гуляет и днем и утром, гуляют дети. Я могу с коляской ехать и сразу уже в другую сторону иду, потому что я не хочу сталкиваться с диким животным», — заявила жительница поселка Мария Плотникова.

После нападения на собаку в местных пабликах началась настоящая паника. Якобы, пума сбежала окончательно, и теперь жителям поселка угрожает смертельная опасность. Опровергнуть эти сообщения попытался хозяин животного: в качестве доказательств он прислал нам видео. Но вот показывать зверя вживую Сергей почему-то отказался.

«Безусловно, моя вина определенная есть, я не отрицаю. Но какие-то факты нападения пумы на человека — это в принципе невозможно. Потому что любое дикое животное не идет к человеку просто так, у него нет желания пообщаться, поконтактировать, она идет общаться теми, кого знает», — уверяет хозяин Пумы Сергей.

Только вот дрессировщики-профессионалы с Сергеем в корне не согласны.

«Если пума домашняя, дрессированная и она на воле, то есть опасность потому что она не боится человека и скорее всего подойдет к человеку. Я против того, чтобы содержать дома дикое хищное животное», — сказала дрессировщица диких животных Евгения Верлатая.

В России нельзя просто так взять и завести пуму, она входит в перечень животных запрещенных к содержанию. Постановление Правительства об этом вышло в июне 2019 года, обратной силы закон не имеет. Но, как говорят соседи Сергея, дикая кошка рядом с ними поселилась относительно недавно, в начале 2021. Если факт нарушения удастся доказать, то владельцу пумы грозят денежный штраф и конфискация животного.

«Животных подобных физические лица не имеют права приобретать. То есть, если это не зоопарк, не цирк, то человек не имеет права это животное приобрести и содержать. Это должно быть юридическое лицо, и определенные нормативы для него уже установлены законом», — считают основатели хосписа для крупных кошек Яна Олейник и Дмитрий Ким.

Жители поселка рассказывают, что неоднократно обращались в полицию, жаловались в местную администрацию. Но в ответ получали лишь дежурные отписки. Возможно теперь, после нападения, ситуация изменится. Впрочем, если Сергей докажет, что дикая кошка живет у него с 2019 года, пума вполне может вернуться в коттедж.