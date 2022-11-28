Стадион у болота и песочница за 42 миллиона: самые нелепые бюджетные траты за год

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В ОНФ назвали самые нелепые бюджетные траты в РФ за уходящий год

Фото, видео: Depositphotos / EdZbarzhyvetsky; 5-tv.ru

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Лидерами антирейтинга стали Ивановская, Новгородская области и Дальний Восток.

Детская песочница ценой в 42 миллиона рублей, подвесной мост над газовой трубой и стадион рядом с болотом. В ОНФ «Известиям» перечислили примеры самых нелепых бюджетных трат в уходящем году.

Лидером антирейтинга стала Ивановская область. Общественники утверждают — региональные власти за девять миллионов рублей установили спасательную вышку на территории, где нет пляжа. Еще 19 миллионов ушли на «висячие сады». При этом денег на работы по озеленению в казне не оказалось.

В Новгородской области общественники нашли территорию, где есть восемьдесят фонарей. При этом почти половина лампочек не горит, потому что денег на их замену нет.

Попал под критику и Дальний Восток. На Сахалине в лесу за 100 миллионов рублей построили стадион. Но не подвели к нему дорогу. На чем туда добираться через чащу и болота — никто не знает.

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