Стадион у болота и песочница за 42 миллиона: самые нелепые бюджетные траты за год

Лидерами антирейтинга стали Ивановская, Новгородская области и Дальний Восток.

Детская песочница ценой в 42 миллиона рублей, подвесной мост над газовой трубой и стадион рядом с болотом. В ОНФ «Известиям» перечислили примеры самых нелепых бюджетных трат в уходящем году.

Лидером антирейтинга стала Ивановская область. Общественники утверждают — региональные власти за девять миллионов рублей установили спасательную вышку на территории, где нет пляжа. Еще 19 миллионов ушли на «висячие сады». При этом денег на работы по озеленению в казне не оказалось.

В Новгородской области общественники нашли территорию, где есть восемьдесят фонарей. При этом почти половина лампочек не горит, потому что денег на их замену нет.

Попал под критику и Дальний Восток. На Сахалине в лесу за 100 миллионов рублей построили стадион. Но не подвели к нему дорогу. На чем туда добираться через чащу и болота — никто не знает.