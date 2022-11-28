Бандерас заявил о готовности отдать роль Зорро молодому Холланду

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Знаменитый артист уверен, что пора уступить дорогу новым талантам.

Бандерас заявил о готовности отдать роль Зорро молодому Холланду

Фото: Кадр из к/ф «Маска Зорро», реж. Мартин Кэмпбелл, 1998 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Испанский актер Антонио Бандерас, больше известный по роли народного мстителя Зорро в популярных кинолентах, в случае перезапуска проекта готов отдать эту роль коллеге по цеху Тому Холланду. Об этом он рассказал в беседе с интернет-журналом Deadline.

По его словам, в случае повторного приглашения на съемки в качестве Зорро, ответ артиста был бы отрицательным. Он бы «передал факел» молодому актеру. Одним из идеальных претендентов стал красивый и энергичный Том Холланд, потому что он имеет в себе ключевую «искру» для превращения в Зорро.

К слову, Холланд — это артист из Великобритании. Больше всего он известен по роли Человека-паука. В том числе он снимался вместе с Бандерасом в фильме «Анчартед: На картах не значится».

Стоит отметить, что еще в августе стало известно о решении Холланда покинуть социальные сети. По его словам, это связано с психическим здоровьем. Артисту стало необходимо поправить свое ментальное состояние. Личный блог стал слишком стимулирующим, актер испытывал серьезные эмоциональные потрясения, поэтому пришлось отказаться от него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Хью Джекман вернется к роли Росомахи.

-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

16:25
Путин: Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки
16:17
Автомобильный керлинг: дороги Дальнего Востока превратились в каток
16:05
Российская армия отбила контратаки ВСУ на четырех направлениях в ЛНР и ДНР
15:58
Бандерас заявил о готовности отдать роль Зорро молодому Холланду
15:50
Крики и возмущения: украинцы возненавидели Dior из-за «русской» коллекции
15:37
Подполковники попались на взятках за покровительство публичного дома в Москве

Сейчас читают

Прокуратура: сбившая мать с двумя детьми в Москве управляла автомобилем под наркотиками
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео