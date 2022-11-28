Бандерас заявил о готовности отдать роль Зорро молодому Холланду

Испанский актер Антонио Бандерас, больше известный по роли народного мстителя Зорро в популярных кинолентах, в случае перезапуска проекта готов отдать эту роль коллеге по цеху Тому Холланду. Об этом он рассказал в беседе с интернет-журналом Deadline.

По его словам, в случае повторного приглашения на съемки в качестве Зорро, ответ артиста был бы отрицательным. Он бы «передал факел» молодому актеру. Одним из идеальных претендентов стал красивый и энергичный Том Холланд, потому что он имеет в себе ключевую «искру» для превращения в Зорро.

К слову, Холланд — это артист из Великобритании. Больше всего он известен по роли Человека-паука. В том числе он снимался вместе с Бандерасом в фильме «Анчартед: На картах не значится».

Стоит отметить, что еще в августе стало известно о решении Холланда покинуть социальные сети. По его словам, это связано с психическим здоровьем. Артисту стало необходимо поправить свое ментальное состояние. Личный блог стал слишком стимулирующим, актер испытывал серьезные эмоциональные потрясения, поэтому пришлось отказаться от него.

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