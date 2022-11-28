Теперь не навсегда: как избавиться от нежелательной татуировки

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 23

Стало известно, что избавиться от татуировку можно с помощью пикосекундной лазерной терапии

Теперь не навсегда: как избавиться от нежелательной татуировки

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Сделать первую татуировку — зачастую необдуманное решение. Однако современная медицина может помочь избавиться от ошибки молодости.

История татуировки насчитывает не один десяток лет. В те времена они были признаком высокого социального положения. В других же культурах они означают, наоборот, социальную деградацию.

Украшение тела

Сейчас татуировка скорее просто способ украсить свое тело. Мотивы тоже могут быть разными: поворотный момент в жизни, мода или просто интересный рисунок, которым хочется украсить свое тело. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Татуировки делают на всю жизнь. Они становятся частью внешности человека. Однако потом она может стать и проблемой, напоминая что-то неприятное. Также со временем она может надоесть, поблекнуть или растянуться на коже.

Как от нее избавиться

Эстетическая медицина не имеет проблем с удалением одноцветных татуировок с черным пигментом. Однако сложнее всего избавиться от цветных символов. Старые «рисунки» тоже проблематичны, потому что пигмент с годами выцветает и его удаление становится все более сложным и длительным.

Убрать татуировку можно с помощью пикосекундного лазерной системы. Она подает на кожу ультракороткие импульсы, направленные непосредственно на место татуировки, оставляя соседние ткани нетронутыми, что минимизирует риск ожога. Эта технология также более безопасна для здоровья, потому что во время процедуры частицы пигмента распадаются на мелкую пыль, которая в таком виде легче выводится из организма.

Количество процедур зависит от типа и количества пигмента, содержащегося в татуировке. для достижения удовлетворительного эффекта обычно требуется от четырех до шести повторений с интервалом в четыре недели.

Дополнительная поддержка

Пикосекундная лазерная терапия помогает не только удалить нежелательную татуировку или неточно нанесенный перманентный макияж. Современные технологии также могут эффективно справляться с удалением пигментных пятен, татуировок и шрамов, вызванных гравием или фрагментами асфальта, которые проникли глубоко в кожу. Он также используется в антивозрастных процедурах.

Как ранее писал 5-tv.ru, онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал, может ли из-за пирсинга и тату развиться рак груди.

-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

14:53
Песков опроверг сообщения о планах РФ покинуть Энергодар и ЗАЭС
14:48
ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах в Запорожской области
14:26
Прокуратура: сбившая мать с двумя детьми в Москве управляла автомобилем под наркотиками
14:20
НМГ и студия Yellow, Black & White объявили о стратегическом партнерстве
14:14
Дочь Бородиной едва не лишилась пальца, пытаясь покормить альпаку
14:07
Теперь не навсегда: как избавиться от нежелательной татуировки

Сейчас читают

Видео: вдова Градского навестила его могилу в годовщину смерти
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Стандартная ситуация: «пункты несокрушимости» оказались очередным пиаром Киева
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео