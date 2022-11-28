Теперь не навсегда: как избавиться от нежелательной татуировки

Сделать первую татуировку — зачастую необдуманное решение. Однако современная медицина может помочь избавиться от ошибки молодости.

История татуировки насчитывает не один десяток лет. В те времена они были признаком высокого социального положения. В других же культурах они означают, наоборот, социальную деградацию.

Украшение тела

Сейчас татуировка скорее просто способ украсить свое тело. Мотивы тоже могут быть разными: поворотный момент в жизни, мода или просто интересный рисунок, которым хочется украсить свое тело. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Татуировки делают на всю жизнь. Они становятся частью внешности человека. Однако потом она может стать и проблемой, напоминая что-то неприятное. Также со временем она может надоесть, поблекнуть или растянуться на коже.

Как от нее избавиться

Эстетическая медицина не имеет проблем с удалением одноцветных татуировок с черным пигментом. Однако сложнее всего избавиться от цветных символов. Старые «рисунки» тоже проблематичны, потому что пигмент с годами выцветает и его удаление становится все более сложным и длительным.

Убрать татуировку можно с помощью пикосекундного лазерной системы. Она подает на кожу ультракороткие импульсы, направленные непосредственно на место татуировки, оставляя соседние ткани нетронутыми, что минимизирует риск ожога. Эта технология также более безопасна для здоровья, потому что во время процедуры частицы пигмента распадаются на мелкую пыль, которая в таком виде легче выводится из организма.

Количество процедур зависит от типа и количества пигмента, содержащегося в татуировке. для достижения удовлетворительного эффекта обычно требуется от четырех до шести повторений с интервалом в четыре недели.

Дополнительная поддержка

Пикосекундная лазерная терапия помогает не только удалить нежелательную татуировку или неточно нанесенный перманентный макияж. Современные технологии также могут эффективно справляться с удалением пигментных пятен, татуировок и шрамов, вызванных гравием или фрагментами асфальта, которые проникли глубоко в кожу. Он также используется в антивозрастных процедурах.

Как ранее писал 5-tv.ru, онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал, может ли из-за пирсинга и тату развиться рак груди.