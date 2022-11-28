Видео: Двойник Градского замечен у могилы мэтра в годовщину его смерти

Молодой человек поразительно похож на покойного мэтра.

Спустя год после смерти Александра Градского у его могилы был замечен посетитель, поразительно похожий на покойного народного артиста. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

В годовщину смерти мэтра к его захоронению на Ваганьковском кладбище тихо приходили поклонники. Одним из первых пришел молодой человек, который внешне необычайно похож на Градского. Форма лица, кудрявые волосы, взгляд. Даже очки у парня были такими же.

Поклонники принесли к могиле любимого певца и композитора свежие цветы. Многие молча смотрели на его фотографию и будто мысленно посылали ему благодарность за творчество.

В числе посетителей оказался мужчина, который принес к могиле Градского корзину и что-то проговорил у креста, едва шевеля губами. После он встал на одно колено и зажег свечу в ногах у мэтра.

Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября 2021 года в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что визит покойному Градскому нанесла его вдова Марина Коташенко с восьмилетним сыном Александром.