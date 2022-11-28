НМГ и студия Yellow, Black & White объявили о стратегическом партнерстве

Соглашение предполагает долгосрочное партнерство в сфере дистрибуции киноконтента.

Национальная Медиа Группа (НМГ) и киностудия Yellow, Black & White (YBW) заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве в сфере кинодистрибуции.

По условиям соглашения, НМГ предоставляет эксклюзивные права на показы на своих ТВ-каналах новых полнометражных фильмов производства Yellow, Black & White. В список вошли более 40 полнометражных фильмов, которые уже находятся в процессе создания или будут производиться в будущем.

«Национальная Медиа Группа — наш давний партнер, и сейчас мы расширяем границы нашего сотрудничества. Я рад, что кино, созданное творческой и продюсерской командой нашей компании, будет показано максимально широкой семейной аудитории главных развлекательных телеканалов нашей страны. Кроме того, важным фактором нашего сотрудничества является промо поддержка на эксклюзивных условиях со стороны НМГ полнометражных фильмов, выходящих в широкий кинотеатральный прокат, что позволит проектам быть более конкурентными в борьбе за зрителя», — говорит Генеральный продюсер студии Yellow, Black and White Денис Жалинский.

Кроме того, Национальная Медиа Группа в рамках соглашения получает доступ к мультимедийной библиотеке студии с возможностью показа на телеканалах холдинга, а также по модели платной подписки на сайтах телеканалов и видеосервисе more.tv.

«Мы рады сообщить о новом этапе нашего партнерства с такими талантливыми производителями как YBW. Фильмы производства YBW пользуются популярностью среди самой широкой аудитории. Наши зрители во всех средах смотрения по достоинству оценят как уже всем полюбившиеся хиты, так и новые премьеры», — отметила Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Национальная Медиа Группа — крупнейший частный медиахолдинг в России, который управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления. Среди ключевых активов НМГ: эфирные телеканалы Пятый канал, РЕН ТВ, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ «Известия» (в составе портала IZ.RU, газеты «Известия», телеканала «Известия», новостных служб телеканалов РЕН ТВ и «Пятый») а также газеты — «Спорт-Экспресс», «Деловой Петербург».

В 2019 году НМГ запустила онлайн-сервис more.tv.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Ростелеком» и НМГ объединят видеосервисы до конца 2022 года.