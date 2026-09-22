Врет, когда открывает рот: Мирошник придумал рифму для главы МИД Украины

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Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

По словам политика, Киев создает множество проблем для города и обвиняет в них российскую сторону.

Мирошник сказал, что МИД Украины врет, когда открывает рот

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мирошник в рифму сказал, что глава МИД Украины врет, когда открывает рот

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник 22 сентября с помощью рифмы охарактеризовал главу украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибигу. Своим мнением дипломат поделился в комментарии РИА Новости.

«Когда Сибига врет? Когда открывает рот», — сказал Мирошник.

Представитель российского МИД пояснил, что имеет в виду высказывания Сибиги о ситуации в городе Алешки Херсонской области. Мирошник назвал их циничной ложью и заявил, что подобная риторика характерна для украинского внешнеполитического ведомства и президента страны Владимира Зеленского.

По словам дипломата, Киев создает многочисленные проблемы для жителей Алешек, но одновременно утверждает, что ответственность за происходящее лежит на России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп назвал «третьесортными клоунами» и подал апелляцию на иск запрещенных им СМИ. Под горячую руку попали два телеканала CNN и MS NOW и издание Politico. Президент США обвинил СМИ в распространении заведомо ложной информации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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