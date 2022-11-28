Крики и возмущения: украинцы возненавидели Dior из-за «русской» коллекции

Жители Незалежной не ожидали такого «предательства» от высокой моды.

Французская компания Dior опубликовала рождественскую промо-компанию, которая вызвала бурную реакцию у российских и украинских подписчиков.

Дело в том, что фотографии одежды очень напоминают русскую культуру: характерные платья на фоне заснеженных берез, кирзачи, кафтаны, кружева, жемчуга и многое другое похоже на элементы русской народной одежды. Даже фоновая мелодия подозрительно напоминает российскую классику.

В связи с этим украинские граждане очень разозлились. В комментариях началась настоящая битва. Недовольные жители Незалежной обвинили компанию в поддержке России. К слову, Dior просто опубликовала фото рождественской коллекции, а про российскую символику речи не шло. Однако схожие образы со старорусской модой украинцы приняли на свой счет.

Российские же пользователи наоборот обрадовались красивому наряду и зимней атмосфере. Подписчики из РФ оставили много позитивных комментариев и отметили, что наша страна стала символом настоящей зимы, поэтому без ее красоты подобную промо-компанию сделать невозможно. В том числе россияне очень обрадовались, что несмотря на антироссийскую политику Запада, культуру родной страны никто не отменил.

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