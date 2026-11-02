Лантратова: есть договоренность о ежемесячной передаче гумпомощи жителям Алешек

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец договорились организовывать регулярные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки Херсонской области. Об этом Лантратова сообщила, отвечая на вопрос «Известий».

По словам омбудсмена, переговоры между правозащитниками не должны зависеть от политической ситуации. Она подчеркнула, что их общая задача — помогать людям.

«Наша миссия не политическая, а правозащитная», — заявила Лантратова.

Она сравнила работу правозащитников с деятельностью врачей, которые оказывают помощь независимо от того, кто находится перед ними. По словам омбудсмена, именно такой подход позволил провести гуманитарную операцию в Алешках.

Лантратова отметила, что после завершения миссии необходимо проанализировать ее проведение, определить возникшие сложности и понять, что следует изменить при организации следующих поездок.

При этом, по ее словам, в Алешках остаются жители, которым требуется помощь. В частности, сохраняется потребность в медикаментах и топливе. Лантратова подчеркнула, что гуманитарные запасы в городе есть, однако людям необходима дополнительная поддержка.

«В Алешках остались люди, которым нужна помощь», — сказала она.

Лантратова рассказала, что вместе с Лубинцом договорилась о регулярных миссиях. По ее словам, речь идет как минимум о ежемесячной передаче гуманитарной помощи в Алешки. В дальнейшем частоту и направления таких поездок будут определять с учетом возникающих потребностей.

Омбудсмен также отметила, что подобная помощь уже передавалась в населенные пункты, расположенные рядом с Алешками. Теперь российская и украинская стороны намерены продолжить эту работу.

«Наша задача — продолжить эту работу, постараться ее сделать максимальной», — подчеркнула Лантратова.

Яна Лантратова отправилась в Алешки 29 октября. Вместе с ней в город прибыли иностранные журналисты.

Подготовка к миссии началась заранее. С 27 октября в населенном пункте действовал режим тишины, который продлился до 22:59 1 ноября. Российские военные проводили инженерные работы и разминировали дороги, предназначенные для движения гуманитарной колонны.

Основными задачами операции стали доставка продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей местным жителям, а также организация безопасного выезда для тех, кто решил покинуть город.

Посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп. За соблюдением условий гуманитарного перемирия и ходом миссии наблюдали представители независимой американской медиаорганизации.

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