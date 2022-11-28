Запад придумал новый способ раскачать ситуацию в Китае без оружия

Впрочем, на Западе придумали, как раскачать ситуацию без оружия. У посольств Китая в западных странах этой ночью было неожиданно многолюдно. На массовые протесты против антиковидных мер в Поднебесной вышли люди, которых напрямую они не касаются. Строгий карантин ведь действует непосредственно в КНР. Так откуда вдруг такая поддержка извне?.. Кто так организованно вывел тысячи людей на улицы? Линар Гинатуллин разобрался, кому это выгодно.

У китайского посольства в Лондоне этой ночью было многолюдно. Там собрались сотни местных жителей. Требование одно — свернуть политику коронавирусных ограничений в Поднебесной, где ежедневно фиксируется новый антирекорд по заболевшим. Почти 40 тысяч за сутки. Для Китая, где еще в начале пандемии этот показатель был в шесть раз меньше — цифра большая. Там боятся, что ослабление мер может привести к более серьезной вспышке. Но по мнению сочувствующих граждан Британии этого аргумента недостаточно. Правда сами они пришли к дипредставительсву в масках.

Все эти настроения активно подогревает и местная пресса. С первыми полосами, посвященными ситуации в Китае, вышли сразу несколько популярных британских газет. Протесты в Поднебесной они называют грандиозными. При этом кажется забывая, как жестко их же власти расправлялись со своими неугодными антиковидными активистами еще совсем недавно.

В Австралии, которая в январе выгнала из страны сербского теннисиста Новака Джоковича из-за отсутствия прививки, теперь ковидными бунтовщиками в Китае в открытую восхищаются местные телеведущие.

«Мы видим храбрость и мужество у этих людей, которые выходят на улицы без масок», — заявил в эфире австралийский ведущий.

Кстати, вот так «доброжелательно» ровно год назад полицейские встречали протестующих на улицах Сиднея.

В канадском Торонто у здания консульства КНР собрались китайские студенты. Лозунги звучат уже не столько антиковидные, сколько антиправительственные.

«Китайцы, сопротивляйтесь! Свобода или смерть».

Такую небывалую заинтересованность и явно наигранное сочувствие Запада эксперты уже связывают с желанием политиков воспользоваться моментом и раскачать и без того неспокойную ситуацию в Китае в своих целях.

«Столь различное отношение у себя в западной Европе и США, конечно, имеет политическую подоплеку. Напрямую они манипулировать этими протестами не могут, поэтому оказывают вот такую моральную поддержку, через свои СМИ», — считает политолог Владимир Киреев.

Антиковидные демонстрации в Поднебесной уже не разгораются, а пылают в полную силу. Волнениями охвачены Пекин, Шанхай, Урумчи, Чэнду и другие крупные города.

Протестные настроения докатились и до Уханя — города, откуда началась пандемия смертельного вируса. Там власти уже идут на крайние меры. Как пишут местные жители, митингующим удаленно меняют категорию «ковидного паспорта» на красный уровень, чтобы потом отправить в карантинный лагерь, причем заставляют еще и оплатить пребывание там из собственного кармана. Жесткие задержания в Шанхае.

«Я думаю, нам нужно просто выявить, тех людей, которые могут быть заражены, этого достаточно. Нам не нужна эта огромная проверка всех и каждого», — уверен протестующий.

«В Шанхае уже задержано много людей. Курьеров запирают в их квартирах, а нам нужно, чтобы каждый мог получить лекарства и еду!» — добавляет участница протеста.

Пока ограничительные меры лишь усиливают, как и меры по сдерживанию протестующих. Тесты на COVID теперь сдают под наблюдением вооруженных сотрудников полиции, а в Шанхай завозят военную технику. По всей стране экстренно разворачивают мобильные «ковидариии» — коек снова не хватает.