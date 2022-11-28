Сербский снайпер Деки: США хотят передать Украину в руки России
Сербский снайпер Деки рассказал, что США намерены передать Украину в руки России
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov
Но у предводителей киевского режима еще остался шанс на прекращение конфликта.
Главная цель Запада в эскалации конфликта на Украине — передача государства в руки России в состоянии разрухи и с бедствующим, озлобленным народом. Соответствующее мнение в беседе с URA.RU озвучил сербский снайпер с позывным «Деки».
«Основная цель США в этом конфликте — передать Украину в руки России. Но как передать — разваленной, уничтоженной в военном, инфраструктурном плане, с людьми, которые будут ненавидеть Россию», — заявил сербский снайпер.
По словам «Деки», ситуацию еще можно разрешить путем переговоров. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированные удары только по объектам военного управления и энергетической инфраструктуре. У предводителей киевского режима еще есть шанс обратиться к России и все же сесть за стол переговоров.
Стоит отметить, что в Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам, однако Киев призывы к дипломатическому разрешению конфликта умышленно игнорирует.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии раскрыли, как США готовились к конфликту на Украине.
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