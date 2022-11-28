Но у предводителей киевского режима еще остался шанс на прекращение конфликта.

Главная цель Запада в эскалации конфликта на Украине — передача государства в руки России в состоянии разрухи и с бедствующим, озлобленным народом. Соответствующее мнение в беседе с URA.RU озвучил сербский снайпер с позывным «Деки».

«Основная цель США в этом конфликте — передать Украину в руки России. Но как передать — разваленной, уничтоженной в военном, инфраструктурном плане, с людьми, которые будут ненавидеть Россию», — заявил сербский снайпер.

По словам «Деки», ситуацию еще можно разрешить путем переговоров. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированные удары только по объектам военного управления и энергетической инфраструктуре. У предводителей киевского режима еще есть шанс обратиться к России и все же сесть за стол переговоров.

Стоит отметить, что в Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам, однако Киев призывы к дипломатическому разрешению конфликта умышленно игнорирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии раскрыли, как США готовились к конфликту на Украине.