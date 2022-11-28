В Германии раскрыли, как США готовились к конфликту на Украине

Вашингтон — единственный, кто оказался в выигрыше от нынешней ситуации в Незалежной и в Европе.

Соединенные Штаты активно подпитывают конфликт на Украине с самого его начала в 2014 году после Евромайдана. Об этом заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют», — подчеркнул политик в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам Лафонтена, в течение восьми лет Запад вооружал Украину и готовил Киев к противостоянию с Россией. В то же время Вашингтону удалось рассорить Евросоюз и Россию, устранить геополитического противника в лице Германии и начать диктовать свою волю ЕС. В итоге США сейчас продают европейцам свой «грязный сланцевый газ», а американская оборонная промышленность процветает, подытожил политик.

При этом Вашингтону не удалось полностью реализовать планы в отношении России, добавил Лафонтен. По его мнению, в США осознают, что «обломали себе зубы», так как выяснилось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем. К тому же антироссийские санкции оказались крайне неэффективными и бумерангом ударили по Западу.

В свою очередь британский историк Орландо Файджес в интервью Die Welt заявил, что Запад может прекратить поддержку Киева в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Эксперт отметил, что для России Украина значит гораздо больше, чем для Запада, который в итоге устанет снабжать власти Незалежной деньгами и оружием. Именно на этом и строится расчет Москвы, считает Файджес.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие «неприятные сюрпризы» президент Украины Владимир Зеленский преподнес Вашингтону.