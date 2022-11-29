Не только междуножно: Джигурда раскрыл секрет удержания мужчины в семье
Актер Никита Джигурда рассказал способ удержания мужчины в семье
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Стоит ли пытаться удержать мужчину с помощью интимных отношений?
Зачастую секс — это единственное, что связывает пусть и влюбленную пару. Могут ли такие отношения продолжаться долго, и чем они закончатся? Каким должен быть секс, после которого мужчина ни за что не захочет уйти от женщины? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал актер Никита Джигурда.
«Мужчину сексом привязать можно на время, но сексуальные отношения — это совершенно не гарантия, чтобы мужчина остался. В итоге он уйдет даже к женщине, которая может быть не так сексуальна, но мужчина будет любить ее не только междуножно своим прибором, но и сердцем, и душой», — рассказал артист.
Он указал на представителей Голливуда, чьи жены совершенно не вписываются в стандарты красоты. Они выглядят совершенно «негламурно», тем не менее находятся рядом с известными мужчинами. А ведь за ними охотятся немало молодых и привлекательных фанаток!
Как ранее писал 5-tv.ru, балерина Анастасия Волочкова пришла на программу блогера Насти Ивлеевой вместе с Никитой Джигурдой и приняла участие в конкурсе, который наделал много шума. Согласно правилам игры, знаменитости должны были набрать в рот воды и бить друг друга по щекам, однако произошел конфуз.
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