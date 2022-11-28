Виновница аварии — 37-летняя Наталья Украинская открыла дверь машины только через несколько минут. И сама попросила помощи у прохожих.

Сбившая на своей машине мать с двумя детьми на тротуаре в Москве водительница была в состоянии наркотического опьянения. Это показала экспертиза. Ранее она утверждала, что потеряла сознание за рулем. Удар был настолько сильным, что мама и ее четырехлетний сын погибли на месте ДТП. Чудом выжила девочка в коляске, ей еще нет и года. Новые детали этой жуткой аварии — у Артема Яковенко.

Эти кадры сейчас внимательно изучают следователи, которые пытаются выяснить причины ужасного ДТП на северо-западе Москвы. Неуправляемый внедорожник пересекает две полосы и вылетает на тротуар.

В этот момент там идет мама с двумя детьми. Она оказывается под колесами иномарки, машина тащит ее по тротуару несколько метров, потом влетает в дерево и переворачивается.

«Машина с бордюра, с трамвайных путей летела сюда уже неуправляемая, абсолютно. Мальчик, наверное лет 6-7, его снесло. И грудной. Грудной ребенок отлетел вместе с коляской. Мать вместе со старшим поджало», — рассказывает очевидец Андрей.

Первыми на помощь пришли очевидцы ДТП, глазам которых открылась страшная картина. На дороге возле перевернутой машины лежит мама с четырехлетним ребенком. Они скончались на месте. В нескольких метрах — коляска с девятимесячной девочкой. Прохожие взяли ее на руки, попытались успокоить и вызвали скорую.

«Рот разбит, да?»

«Скорую надо вызвать!»

Виновница аварии — 37-летняя Наталья Украинская открыла дверь машины только через несколько минут. И сама попросила помощи у прохожих.

«Помогите ей, она живая! Вы были за рулем?»

«Да».

«А что случилось у вас?».

«Я не знаю. У меня как будто голова закружилась. И все!»

По словам Натальи — она внезапно потеряла сознание, а когда очнулась — поняла, что попала в аварию. Этой же версии придерживаются знакомые виновницы ДТП.

«Я правильно понимаю, что она потеряла сознание и из-за этого…?»

«Да».

«У нее какие-то проблемы со здоровьем? Переутомление? Что это могло быть?»

«Я не знаю, я не врач!»

Что было на самом деле — уже установили эксперты. В организме виновницы аварии нашли следы наркотических веществ. По одной из версий, будучи нетрезвой, она отвлеклась на мобильный телефон, и не справилась с управлением. Первые показания на месте она уже дала инспекторам ДПС. Впереди — разговор со следователями. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибло более двух человек. Виновнице может грозить до 15 лет лишения свободы.

«Сейчас прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов. Разбирается в случившемся ДТП и установила контроль за принятием процессуального решения», — пояснила первый заместитель Тушинского межрайонного прокурора Лариса Строкова.

Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь малолетнего ребенка, который выжил в этой аварии, потеряв старшего брата и мать. А в ближайшее время суд должен избрать Наталье Украинской меру пресечения.