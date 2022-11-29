В Петербурге завершается сезон разводки мостов

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В этом году по рекам и каналам города прокатились почти четыре миллиона человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov; 5-tv.ru

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У жителей и гостей Петербурга осталось совсем немного времени, чтобы увидеть в этом году один из символов города. В ночь на среду завершается период разводки мостов, и тогда уже придется подождать до весны.

Разводить не будут переправы на Неве, а также на большой и малой Неве. Исключение могут сделать в единичных случаях, для пропуска отдельных судов или, к примеру, для ликвидации ЧС при сложных метеоусловиях.

В среду в Петербурге завершается и период навигации. Известно, что в этом году по рекам и каналам города прокатились почти четыре миллиона человек.

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В Петербурге завершается сезон разводки мостов

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