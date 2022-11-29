Под лежачий камень вода не течет: китайский совет дня на вторник, 29 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 29 ноября?

Во вторник что-то делать будет сложно. Энергии дня находятся в самой нижней точке – в покое, и это затрудняет любое движение вперед. Все, что вы захотите делать во вторник, будет зависеть только от вашего личного энергетического уровня. И если он сейчас невысок, лучше перенесите важные дела на другой день.

Совет дня: займитесь во вторник простыми повседневными заботами. Привычные дела, привычные маршруты. Не стоит начинать что-то новое и тем более рассчитывать на то, что вам удастся во вторник совершить прорыв в личных или рабочих делах.

Предостережение дня: неблагоприятно во вторник проходить лечение и особенно практиковать оперативное вмешательство. Выздоровление может быть сильно затруднено. Это не касается экстренных случаев.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.