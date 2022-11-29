«Ледниковый период» уже в Бундестаге: депутаты в шерстяных вещах ищут выход из кризиса

Вместе с этим в швейцарском CERN останавливают Большой адронный коллайдер на две недели раньше обычного. Все из-за неподъемных тарифов на электричество.

В Европе ради экономии энергии в жертву готовы принести даже фундаментальную науку. Большой адронный коллайдер, который практически беспрерывно работал последние 15 лет, теперь останавливается на зимние каникулы раньше обычного. Вместо декабря все эксперименты прерывают в ноябре.

Если цены на энергию не упадут, то со следующего года важные исследования придется сократить почти на четверть. Подробности у нашего европейского корреспондента Виталия Чащухина.

То, что у Европы плохи дела, теперь научно доказано: в швейцарском CERN останавливают красу, гордость и величие европейских исследователей — Большой адронный коллайдер на две недели раньше обычного. Стало быть, последнее сделанное им открытие в этом году — действительно неподъемные тарифы на электроэнергию.

«Плановая остановка на зимние каникулы обычно ежегодно связана с тем, что в это время очень дорогое электричество и CERN просто экономит деньги. А коллайдер потребляет около 200 кВт энергии. Примерно столько же, сколько соседний город Женева», — заявил доцент Национального исследовательского ядерного университета Сергей Смирнов.

А теперь — тем более. Если уж проекты с бюджетом в десятки миллиардов евро не справляются, что уж говорить о рядовых потребителях? Когда дома холодно — «жарко на улицах.

Антироссийские санкции подогревают только протесты по всей Европе. Под общим лозунгом «Нас хотят заморозить».

«Санкции — это промышленное и экономическое самоубийство», — говорит протестующий Вильгельм Лангталер.

Богатые тоже плачут. Годами их бизнес-благополучие держалось на дешевых энергоресурсах из России. Глава германского текстильного гиганта Вольфганг Групп взывает политиков к разуму.

«Нельзя работать вместе 20 лет, строить „Северные потоки“ и инвестировать 20 миллиардов, а потом сказать, что это — твой смертельный враг. Не может быть так, что граждане в принципе должны замерзнуть, чтобы мы могли поставлять все больше и больше оружия в Украину!» — считает немецкий бизнесмен Вольфганг Групп.

Немецкие чиновники и сами уже дрожат от холода — укутываются в теплые шарфы, надевают под пиджаки шерстяные водолазки и шмыгают на заседаниях носами.

«И в этом смысле депутаты Бундестага вместе со своим народом. Придется мерзнуть зимой. Из-за нехватки газа и тотальной экономии настоящий „ледниковый период“ в Национальном Парламенте Германии», — передает корреспондент Чащухин.

Температура снижена во всех помещениях, а попытки хоть как-то совладать с энергокризисом, повышают градус разве что недовольства. Министра Хабека освистали прямо на трибуне, когда он докладывал о замене дешевого российского газа дорогим американским СПГ.

Но к слову, одеваться теплее в помещениях — сейчас совсем не лишне. Вскоре и обычную простуду негде будет подлечить. Система здравоохранения от пандемии-то не отошла, а теперь ее еще сильнее подкосят многомиллионные убытки, платить по счетам — нечем.

Немецкие клиники еще ждут скорой финансовой помощи от Правительства, а вот в Великобритании на фоне грядущих забастовок медперсонала уже решено вводить войска — военных придется привлечь к работе неотложек и обеспечению нормального функционирования больниц.