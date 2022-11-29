Вдова Шатунова назвала самую любимую песню из репертуара мужа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 433

Вдова Шатунова Светлана назвала любимой песней композицию «А помнишь»

Вдова Шатунова назвала самую любимую песню из репертуара мужа

Фото: Шарифулин Валерий / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Светлана Шатунова, как и миллионы россиян, была шокирована смертью любимого супруга. Спустя полгода после трагедии душевная боль, кажется, не утихла и не притупилась.

Вдова экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова рассказала о своей любимой песни из репертуара мужа. Ей оказалась композиция под названием «А помнишь».

«Конечно, у меня есть любимая песня Юры. Это «А помнишь, как босиком бродили мы под дождем вдвоем», — поделилась Светлана в беседе с aif.ru.

При этом она отметила, что после смерти на время перестала слушать песни любимого супруга. Так ей посоветовал сделать врач.

«Врач запретил. Боль утраты очень сильная. Должно пройти время. Надеюсь, оно и правда лечит», — добавила она.

Сейчас вдова вместе с двумя детьми Шатунова живет в Германии. Вместе с тем она судится с экс-продюсером группы Андреем Разиным, который и после смерти артиста, и после решения суда продолжает всех убеждать — именно он имеет право на творчество «Ласкового мая».

Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Во время отдыха в Подмосковье ему внезапно стало плохо. Он пожаловался на боль в груди и спазмы. Друзья самостоятельно отвезли его в ближайшую сельскую клинику, оттуда реанимационная бригада доставила пациента в город. Музыкант скончался в Домодедовской больнице от инфаркта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юрий Шатунов повторил судьбу мамы.

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