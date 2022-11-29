Работающая в декрете Тодоренко честно рассказала, ревнует ли ее муж Топалов

Телеведущую даже рождение сына не остановило снизить ритм жизни. Поэтому она побежала участвовать в ледовом шоу, где часто обнимает партнера. Как к этому относится любимый супруг?

Регина Тодоренко, ставшая во второй раз мамой четыре месяца назад, с головой погружена в работу. Она снимается в сериалах, рекламных проектах, пишет детскую книгу и принимает участие в ледовом шоу на одном из федеральных каналов. На съемках проекта она проводит, пожалуй, большую часть времени. В компании с фигуристом Александром Энбертом репетирует номера, наполненные порой нежностью и чувственностью. Как к этому относится ее муж Влад Топалов?

Часто в представленных участниками номерах Тодоренко находится в объятиях красивого спортсмена. Похоже, что телеведущая очень сблизилась с ним. Но уже не раз на подобного рода телепроектах между участниками вспыхивали служебные романы, которые рушили семьи. А сама Тодоренко признавалась — она не боится развода. Не потому, что не любит супруга, наоборот — испытывает самые нежные и теплые чувства. То же она уверена ощущает и спутник.

«Муж не ревнует!» — цитирует слова Тодоренко 7Дней.ru.

А в качестве доказательства всем хейтерам объявила, что она с мужем задумалась о третьем ребенке. И уже в декабре начнет активно готовиться к интересному положению. При этом сбавлять обороты на работе она не намерена, даже ощущая себя неважно. Она уверена — ей под силу и детей рожать, и деньги зарабатывать, и выглядеть при этом роскошным образом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Роза Сябитова относится к работе Регины Тодоренко в декрете.