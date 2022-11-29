Водитель фуры в Петербурге врезался в столб и умер — видео
После ДТП движение на дороге практические остановилось, и на несколько часов образовалась огромная пробка.
Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru
Опубликованы кадры из Санкт-Петербурга. Вечером на Софийской улице водитель фуры не справился с управлением и на полном ходу врезался в столб.
В аварии мужчина не выжил. После ДТП движение на дороге практические остановилось, и на несколько часов образовалась огромная пробка. До тех пор, пока разбившийся грузовик не убрали.
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