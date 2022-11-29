Опубликованы кадры из Санкт-Петербурга. Вечером на Софийской улице водитель фуры не справился с управлением и на полном ходу врезался в столб.

В аварии мужчина не выжил. После ДТП движение на дороге практические остановилось, и на несколько часов образовалась огромная пробка. До тех пор, пока разбившийся грузовик не убрали.