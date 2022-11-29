Народный артист РФ Иван Краско захотел приютить бомжа: «Побирается у магазинов!»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 935

Народный артист РФ Иван Краско захотел приютить в загородном доме брата-бомжа своего директора

Народный артист РФ Иван Краско захотел приютить бомжа: «Побирается у магазинов!»

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Знаменитости уже 92 года. Он сам уже неважно себя чувствует, но стремится помогать другим.

Народный артист РФ Иван Краско задумал приютить в своем загородном доме бездомного постороннего человека. Близкие и окружающие знаменитости пытались отговорить его от опрометчивого шага, ведь здоровье уже неважное, но Краско продолжает настаивать на своем — он хочет помочь!

Оказалось, что тем бездомным является двоюродный брат концертного директора Краско Вячеслава Смородинова. Павел Кагаткин пять лет назад похоронил маму, а после проиграл квартиру. Теперь он живет на улице. При этом Смородинов не бросил брата на произвол судьбы, стал всячески помогать. Но понял — затея бессмысленная, ведь Кагаткин и сам не хочет менять свою жизнь в лучшую сторону.

«Мой брат живет на помойке, говорит, что я над ним издеваюсь. Он побирается у магазинов и ест просроченную еду из магазина. А ночует у помойки — кто-то выкинул диван, а он оттащил его туда и оборудовал себе место», — рассказал Смородинов о двоюродном брате на федеральном канале.

Смородинов пытался объяснить Краско — его помощь не будет оценена, мужчина не изменится, он превратит жизнь знаменитости в ад. Но артист будто никого не слышит. Отговорить пыталась и третья жена Наталья Вяль. Она рассказала, что узнала о намерениях бывшего супруга от их общих детей и признала — Краско действительно в плохом состоянии.

Точку в истории поставил сам Кагаткин. Он заявил, что ценит помощь Краско, но обременять артиста не хочет. Поэтому, получив предложение отправиться в приют для бездомных, отправился жить туда. Ему пообещали помочь восстановить документы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как почти ослепшего Ивана Краско пытались обмануть.

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