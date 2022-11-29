Ракета-носитель «Союз-2.1Б» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Военно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником на борту. Запуск произвели с космодрома Плесецк.

Старт прошел в штатном режиме и без происшествий, сообщили в Минобороны РФ.

В настоящее время спутник уже выведен на орбиту. С ним установлена связь, и он взят под управление специалистами ВКС.