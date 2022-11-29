«Левая нога висит, как тряпка»: ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку

За три дня в городе 9 погибших. Десятки раненых.

За три дня в Новой Каховке от обстрелов погибли девять человек. Еще десятки — ранены. Звуки падающих снарядов не прекращаются ни днем, ни ночью. Под один из таких ударов недавно попала единственная больница, где можно было делать операции. Как сейчас выживает город, увидела Натали Графчикова.

Глава Новой Каховки жмет на газ, едем быстро. Город вновь под обстрелами украинских боевиков.

— Вообще не прекращаются обстрелы, да?

— Да, вообще не прекращаются, к сожалению. И днем, и ночью, — отвечает глава Администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

За три дня в городе 9 погибших. Десятки раненых.

«Основные травмы — это осколочные, оторванные конечности из-за того, что люди попадают в основном в береговой зоне на такие мины, так называемые „Лепестки“», — сообщил представитель Администрации Новой Каховки Руслан Агаев.

Стекла в палатах больницы Каховки содрогаются от взрывов. Павел лишился ноги, гуляя вдоль Днепра.

«Начал идти к одежде и взрыв! Я смотрю: правая нога нормальная, левая висит, как какая-то тряпка», — вспоминает житель Новой Каховки Павел.

Соседа по палате только выписали. Он тоже пострадал в результате обстрелов ВСУ.

«Снаряд упал прямо мне на потолок и с потолка мне на голову. Я успел опомниться и вылезти оттуда», — рассказал житель Новой Каховки.

«Ну вот, еще один прилет: снаряд пролетел крышу дома, повредил ее и упал прямо на летнюю кухню. Сйчас вы слышите, что у нас продолжаются обстрелы», — передала военкор Натали Графчикова.

Между двух стен во время обстрела безопаснее, потому мы передвигаемся так. Жители Новой Каховки тоже стараются держаться ближе к своим домам, чтобы быстро укрыться в подвалах.

«Мы стараемся ближе к подъезду, ближе к гнезду»;

«Ночью дом затрясся весь, кровать подскочила», — рассказали жительницы Новой Каховки.

На балконе Валерия не осталось ни одного целого стекла. Все стены в дырах от осколков. Прилеты — один за другим. Все по жилым кварталам города.

Раиса Ивановна показывает кровать, которую повредило осколком. В момент обстрела женщина спала.

«Я накрылась одеялом, и осколочки все полетели. Смотрите, где осколок, если бы я там лежала, смотрите, что было», — говорит Раиса Ивановна.

В городе постоянно перебои со связью, газом и электричеством. 80% жилого фонда разрушено. С каждым днем обстрелы ВСУ становятся сильнее.