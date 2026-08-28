«Я не ожидала от мужа»: Булычева о партнерских родах

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 178 0

Актриса с избранником прошли через партнерские роды, и этот опыт помог им узнать друг друга лучше, чем 22 года совместной жизни.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Александра Булычева: отцовство сделало супруга совершенно новым человеком

Отношения актрисы Александры Булычевой с супругом преобразились с появлением ребенка. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере комедийного сериала «ОПГ».

Звезда телепроекта «Молодежка. Новая смена» призналась, что партнерские роды и отцовство раскрыли мужа с неожиданной стороны. По ее словам, именно в такой роли он предстал как «совершенно новый человек».

«Несмотря на то, что мы 22 года вместе, я не ожидала от него. Я знала, что он замечательный и хороший мужчина, но что он будет замечательным и хорошим отцом, настолько потрясающим, я не ждала», — сказала артистка.

Булычева подчеркнула, что именно благодаря поддержке мужа она продолжает свою актерскую карьеру.

Артистка также поделилась историей, с которой столкнулась пара во время подготовки к родам. Супруги в последний момент решили записаться на курсы, однако в спешке попали на лекцию под названием «О самом важном».

«Мы пошли на нее. В общем, все пошло не по плану и лекция прошла мимо нас. И на практике все оказалось намного сложнее, интереснее, увлекательнее», — добавила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, актер Егор Бероев и балерина Анна Панкратова ожидают ребенка.

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